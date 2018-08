Är du aktiv inom trav eller galoppsporten och har 44 miljoner kronor över?

Då är just nu en stor hästgård till salu ett par mil utanför Malmö.

Gården, som har en sammanlagd tomtarea på 123 hektar, innehåller bland annat en travbana på 835 meter, en rakbana, sandbana och inhägnade rasthagar.

Det finns dessutom 83 hästboxar och sju lägenheter.

”Verksamheten går bra”

Hur kommer det sig att den är till salu?

– Ägaren har kommit upp i en ganska hög ålder och har drivit den här gården i 30 år på ett ungefär. Han känner att det går bra, men hans efterkommande har ett begränsat intresse av hästverksamheten, säger mäklaren Dan Magnusson och fortsätter:

– Så man kan säga att det är naturligt led i ett generationsskifte. För verksamheten går bra och stallarna är fulla. Framför allt är det travhästar som är uppstaplade. Men den duger även för galoppverksamhet eller annan typ av hästverksamhet.

”Ligger väldigt vackert”

Annonsen sattes upp så sent som i fredags, men redan nu har det varit många som klickat sig in på gården via Hemnet.

Har det varit stort intresse?

– Det enda jag vet är att det är väldigt många som varit inne och tittat på fastigheten på Hemnet och vår hemsida, det plus att jag fått något enstaka samtal. Men det här är ett stort projekt som någon kastar sig över. Det måste naturligtvis övervägas noga och vi måste ha visningar och så vidare. Men många träffar har det varit.

Vem är gården bäst lämpad för?

– En professionell person som sysslar med trav eller galopp. Jag tror det är så.

Hur har ni värderat prislappen på 44 miljoner kronor?

– Vi har värderat varje del för sig. Det finns redovisat. Sedan ligger det väldigt vackert, säger han.