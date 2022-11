Det är en dag mitt i veckan.

Oktober har blivit november.

Julen närmar sig – men först väntar VM i fotboll för herrar.

Hasse Backe sitter hemma i villan i Duvbo i västra Stockholm och pluggar.

– Jag läser på om Argentina, säger han. Det är en del att läsa på innan mästerskapet börjar.

Om en vecka lyfter planet mot Qatar.

– Jag blir borta i fyra veckor och reser hem dagen efter VM-finalen, den 19 december.

Hasse Backe är travälskaren och stjärntränaren i fotboll som blev tv-expert.

Han spelade fotboll tio år i AIK, han nådde A-truppen men blev aldrig en startspelare.

Spelarkarriär var över när han var 29 – då hade han även spelat för Spånga och Brommapojkarna.

– Jag hade problem med mina knän. Redan under tiden jag spelade var Tommy Söderberg på mig och tyckte att jag skulle gå fotbollförbundets tränarkurser, säger Backe.

Resten är en vacker historia.

Hasse Backe har tränat bland annat Djurgården, Hammarby, AIK, Öster, FC Köpenhamn, Salzburg, Panathinaikos, Manchester City, New York Red Bulls, varit förbundskapten för Finland och assisterande förbundskapten för Mexiko.

– Men nu är det över. Jag har lagt tränarkarriären bakom mig, säger Backe.

Är du säker på det?

– Ja, det är jag. Men jag hjälper gärna andra tränare när de hör av sig och vill ha råd.

– Jag har ett uppdrag kvar hos Uefa, jag är mentor åt olika tränare. Just nu hjälper jag Britta Carlson som är assisterande förbundskapten för Tysklands damer. Det är väldigt berikande samtidigt som jag håller mig uppdaterad.

Tv-kontraktet går ut efter VM

Nu är det bara tv-jobb på C More och TV4 – och hästar – som gäller.

Backe har lämnat bollar, liniment, omklädningsrum, fotbollsstjärnor och spelsystem för att bli tv-stjärna.

– Jag började på TV4 och Canal Plus (nuvarande C More) och fortsatte till Viasat innan jag 2014 efter VM i Brasilien 2014 började på Discovery, säger den populäre och hyllade Backe.

2017 var han tillbaka på TV4.

– Jag är privilegierad som kan få jobba med den sport jag älskar så mycket, säger han.

Under 2022 har vi sett och hört Backe från de stora matcherna i Champions League. Både som kommentator och studioexpert.

Och nu väntar VM-slutspel för herrar.

Han skrev på ett treårskontrakt 2020, ett mästerskap som C More och TV4 delar med SVT.

– Kontraktet går ut efter VM, sedan får vi se vad som händer. Inget är klart ännu, säger Backe.

”Slitsamt att vara 70 och ha en pojke på sju år”

Travet är, utöver fotbollen, en av profilens stora passioner.

– Kärleken till travsporten är stor, den har jag haft sedan jag var barn, säger han.

Hasse Backe har tre vuxna barn från ett tidigare äktenskap.

Stefan, Peter och Linn.

I dag är han sambo och förlovad med Sofia, 47. Paret har sonen Edwin tillsammans.

Hur var det att bli pappa igen som 63-åring?

– Kul och du har under åren som gått lärt dig en hel del om relationer vilket gör saker och ting enklare.

Vad sa din omgivning?

– Mina polare tyckte det var toppen och sa att jag skulle hålla mig ung ännu längre. Så är det nog också. Men det kan vara slitsamt ibland att vara 70 år och ha en pojke på sju år, men jag tycker det går bra. Edwin går i ettan.

Klarar du av att hjälpa Edwin med matten när han har läxa?

– Ha, ha, lite plus och minus kan jag, så sex minus tre eller fem plus fyra är inga problem. Men det kommer ju att bli lite värre, då kommer jag inte att ha en chans att hjälpa honom.

Spelar Edwin fotboll?

– Ja, lite från och till, han håller på med det mesta. Just nu är det parkour som gäller.

Är han travintresserad?

– Nej, inte ett dugg. Inte hans mamma heller, det är inte mycket att göra åt, säger Hasse Backe.

Han skrattar.

Hasse Backe träffade sin nya kärlek Sofia 2007.

Han tränade Manchester City och Sofia var där med sin pappa och tittade på Citys match mot Arsenal.

Backe skriver Sofia som positiv och en problemlösare.

– Hon är lättsam, Sofia har spelat fotboll i Café Operas damlag. Hon gillar att spela mer än att titta på matcher.

Blir hon aldrig less på när du snackar fotboll och trav?

– Inte när det gäller fotbollen, men hon ruttnar ibland när det blir för mycket snack om hästar.

Blev travfrälst som 14-åring

Hasse Backe föddes i Luleå en vinterdag 1952 flyttade tidigt till Stockholm.

– Först till Gärdet, sedan till Hässelby intill Mälaren.

Redan som liten grabb blev han intresserad av trav.

Det var före människan satte sin första fot på månen och när Alfredo Di Stéfano, Pelé och Eusébio var kungar på världens fotbollsplaner och bröderna Nordin var bäst på att träna hästar.

– Första gången var jag 14. Min pappa Sven tog med mig på Elitloppet på Solvalla, sedan dess har jag haft en förkärlek till hästar.

1995 förändrades Backes liv.

De fyrbenta vännerna fick en allt större plats i hans liv.

– Min tränarkompis Sören Åkeby ville att jag skulle vara med på en häst, säger Backe.

Backe har åren delägt många hästar, närmare 40 stycken med varierat resultat.

I dag är Backe tillsammans med programledaren och kompisen Lasse Granqvist delägare i 17 hästar, fem av dessa är galopphästar.

– Det är avelsverksamhet, travet är väldigt stort för både mig och Lasse. Jag skulle vilja påstå att travet tar mer tid än någonsin.

Hinner du med allt?

– Det är mycket, vi måste nog sälja några snart, säger Backe.

Var står era hästar?

– Lite överallt, mest i Skåne och i Stockholmstrakten.

Mentor i talangprojekt

Många av Backes och Granqvists hästar säljs vidare via auktioner om de inte sätts i träning.

– Vi har haft hästar hos rutinerade tränare tidigare men. Nu har vi tänkt om, vi har valt att satsa på yngre tränare, både män och kvinnor.

ATG står bakom ett projekt där Backe är mentor för flera lovande tränare.

– Första gruppen har gått vidare nu. Det är tränare mellan 25 och 35 år som har egen verksamhet och är på väg att anställa personal.

Bland tränarna som Backe hjälpt under det senaste året märks namn som Emilia Leo, Hanna Forslin och Anders Eriksson.

Vad gör du som mentor?

– Jag pratar om lagbygge, det kan jag sedan min tid som fotbollstränare. Jag har även dragit in Johan Plate som pratat om psykologi.

– Lasse Granqvist har också varit med på ett hörn. Han har hjälpt till med mediaträning, säger Backe, som i dag är mentor för sex nya tränare.

Granqvists missförstånd: ”Kronor?”

Backe och Granqvist ägde tio procent vardera i den amerikanska stjärntravaren Greenshoe.

Stjärnan kostade lite drygt tre miljoner kronor och såldes för 140 miljoner.

Hasse Backe berättar en fin liten historia om köpet av Greenshoe.

– Jag ringde Lasse Granqvist och frågade om han ville köpa in sig på hästen för 25 000. Han sa ja direkt. När räkningen kom på 25 000 dollar ringde han och undrade om det verkligen var rätt pris.

Vad sa du?

– Trodde du verkligen att det var kronor? Greenshoe är ju en amerikansk häst sa jag och skrattade. Granqvist hakade förstås på ändå. Han kunde inte låta bli.

Backe har känt Lasse Granqvist, som slog igenom på Radiosporten som ung och som gått vidare till C More och TV4, i över 20 år.

– Vårt samarbete med hästarna har vi hållit på med sedan 2016, säger Backe.

Hur är Lasse?

– Han är väldigt viktig för mig, han dämpar mig och kan vara en riktig bromskloss när jag svävar i väg för mycket.

Hur ofta går du på trav?

– Det blir mest under storloppsdagar, men jag tycker det är rätt trevlig att åka till Solvalla under en lunchtävling eller när det är V86.

Spelar du också?

– Det blir mest V75 och V86.

Vem tycker du är den bästa svenska travtränaren genom tiderna?

– Går du tillbaka lite i tiden så vill jag säga Stig H Johansson. Jag fastnade tidigt för hur Stig H tränade sina hästar. Han stack ut på ett väldigt skickligt sätt. I dag finns det många duktiga tränare och catchdrivers.

