Har toppchans direkt i comebacken på V75

V75-1

1 Will I Am har gått bra varenda gång även om segrarna har uteblivit. Kan vara dags nu. 5 She Follow Me är långt framme om inte spåret ställer till det. 3 Mellby Highball och 6 Armagnac kompletterar och dessa fyra streck räcker långt i inledningen.

V75-2

Öppet kallblodslopp. 3 Alma Prins gick en 1.23-tid senast och med tanke på läget ska Jomar Blekkans häst räknas. 1 Spang Viktor och 4 Rubus är två andra hästar på startvolten med chans. 7 Guli Roy och 9 Demex är nog med på den övre halvan.

V75-3

Med lopp i kroppen borde 1 Global Winner vara högaktuell från ett bra utgångsläge. Det blev inte det tuffaste loppet för klassen precis. 9 Fort Knox skötte sig senast och var positiv. Måste räknas trots lite orutin. 3 Mr Clayton J.F. är ett skrällbud.

V75-4

9 Award Kronos har bra form och ett läge som känns helt okej. Med Mats E Djuse i sulkyn ska hon vara ett allvarligt segerbud. 14 Dixie Brick kommer från seger och tillhöra också de bättre. 12 Feerie de Fael var tapper vid andraplatsen senast. Form!

V75-5

9 Pleasure for Cash har det lossnat för på slutet och han är på jakt efter tredje raka. Stall Goops nyförvärv 10 Unoicsdue Gnafa kan vara värd att se upp för direkt. Stall Redéns 2 Messiah samt 3 Announcement har fina lägen och duger en bra bit.

V75-6

Ett sprinterlopp där jag har feeling för 9 Hill Street. Det ser ut att kunna bli fart på tillställningen och han har en vass slutspel. 2 Macelleria har bästa läget men det kan ändå kosta att komma till ledningen. 7 From the Mine har blivit bortlottad?

V75-7

7 Campo Bahia gör comeback efter frånvaro och lita på att han är bra i ordning direkt. Hästen har gått fina jobb inne på Jägersro och ska ha toppchans. 1 Cyber Lane, 6 Velvet Gio och 8 Double Exposure är trion som i första hand kan utmana favoriten.