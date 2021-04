Har redan hittat en rolig outsider

V75-1

5 Moses fick nöja sig med en andraplats senast men gick ändå 1.13,3/2 140 auto. Gången innan vann på en 1.10-tid och hästen ser ut att ha utvecklats. 3 Rally Hans har kanonform och borde kunna få utdelning snart. 7 Mas Capacity och 8 Gooner är luringar.

V75-2

2 Gogobet Sisu vann årsdebuten och det är en häst som jag vet att man håller väldigt högt i stallet. Räknas felfri. 8 Magnificent Tooma och 11 Global Attention har båda stort kunnande. Och över 2 640 meter är inte startspåren lika utslagsgivande.

V75-3

Vilket härligt lopp detta kan bli. Norske storstjärnan 6 Odd Herakles blir väl favorit med all rätt men jag tror att svenske 11 Månlykke A.M. ska kunna bjuda upp till kamp. Han har inlett säsongen lysande och kliver fram utvändigt ledaren på slutvarvet?

V75-4

6 Gitte Silvåkra har varit i sitt livs form på sistone och är den intakt på lördag är hon med på målfotot igen. 3 Lyckans Cash och Robert Berghs 4 Lovely O.O. är en duo som man måste ta på allvar. En rolig outsider kan 12 Kate Baldwin vara.

V75-5

3 Deal Done Set och 4 Fighter Laday möttes senast och den förstnämnde var före i mål men det var unga större marginaler. Båda har bra spår och jag tror att dessa kan utgöra ett starkt tvåhästarslås. 9 Power Blaster har visat hög V75-klass och är inte borta.

V75-6

Intressant lopp. 3 Cab Lane svepte hela fältet senast och från ett bra läge är han het. 11 Vae Victis Club visade stort kunnande i fjol och är ett tidigt bud även från ett bakspår. 9 Vikens High Yield har säkert gått framåt med det förra loppet i kroppen.

V75-7

4 Disco Volante har fått spetsläge och lär ju leda loppet länge. Men det är till slut det avgörs och då kommer både 2 Who’s Who och årsdebuterade 11 Very Kronos att kliva in i handlingen. På formbeskedet och läget senast är det lite fördel för Who’s Who?