”Har lovat mig – ska få träffa jultomten”

Daniel Redén är i första hand tränare och att hans namn dyker upp i en kuskmatch tillhör inte vanligheterna. Men på lördag är han en av tolv kuskar som gör upp i två lopp i den femte upplagan av Arctic Challenge i Tomtens officiella hemstad Rovaniemi i finska Lappland.

– Hästarna kommer i andra hand denna gång. Men jag är slagen på förhand. Även om jag känner mig stark i gänget, säger Daniel Redén.

– Jag valde att tacka ja för att dom har lovat mig att jag ska få träffa Tomten. En dröm som går i uppfyllelse.

Travbanan Mäntyvaara är skådeplatsen där sju finska kuskar utmanas i Arctic Challenge av en trio från Sverige samt en fransman och en irländare: Kari Alapekkala, Petteri Joki, Kimmo Kemppi, Ville Koivisto, Olli Koivunen, Santtu Raitala och Hannu Torvinen försvarar de finska färgerna, Örjan Kihlström, Jorma Kontio och Daniel Redén de svenska, Yannick-Alain Briand de franska och Sean Kane de irländska.

Åker skoter i 20 mil

Örjan Kihlström har två uppsittningar förutom de två i Arctic Challenge: Ewe’s Birthday (lopp 2), Mamas Little Devil (lopp 4, Arctic Challenge), Hector Sisu (lopp 5) och Boulder Vulcanus (lopp 7, Arctic Challenge).

– Jag har fått frågan tidigare att tävla i Rovaniemi, men det har aldrig riktigt passat, säger Kihlström.

– Det ska bli kul att tävla på isen, det är ingen större skillnad för mig som kusk, men det går lite långsammare när hästar har långa broddar. Jag har kört på isbana tidigare med det var ett tag sedan nu.

Hur blir vädret i norra Finland?

– Jag kollade och såg att det ser behagligt ut, det blir mellan tre och sju minusgrader.

– Det blir en spännande resa. Vi flyger till Helsingfors, sedan blir det inrikesflyg till Rovaniemi. På fredag åker några av oss som tävlar skoter 20 mil till Levi där vi äter och övernattar.

Hur ser du på en sådan lång skotertur?

– Det ska bli kul, jag har åkt längre sträckor tidigare och är van att åka skoter. Jag kör ofta när jag är hemma på min gård i Hälsingland.

Även Jorma Kontio kör

Jorma Kontio kör totalt nio lopp under lördagen: Ainutkertainen (lopp 1), Jiminy Cricket (lopp 2), Midnight Kingstar (lopp 4, Arctic Challenge), Super Schissel (lopp 5), Diamond Lord (lopp 7, Arctic Challenge), Easy Come Easy Go (lopp 8), Mandela Zon (lopp 9), Helan (lopp 10) och Profiili (lopp 11).

Daniel Redén nöjer sig med de två loppen i kuskmatchen: Caballo de Pino (lopp 4, Arctic Challenge) och Ivar Journey (lopp 7, Arctic Challenge).

Tidigare vinnare i Artic Challenge är Antti Teivainen 2019, Petteri Joki 2020 och Santtu Raitala 2021 och 2022.