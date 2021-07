Här kan en stor skräll ligga på lut

V75-1

5 Born Unicorn galopperade med jänkarvagn senast och nu är han anmäld med vanlig sulky. Hästen står perfekt inne penningmässigt och har vunnit från dödens två gånger i klassen. Spåret fem bakom bilen är perfekt på Hagmyren även om sjuåringen inte är någon blixt bakom bilen har han bra segerchans. 4 Even’s Cool Boy, 7 Ivory di Quattro och 10 Zap di Girifalco är värst emot.

V75-2

Tyvärr blev omgångens kallblodslopp inte fullt och det är ojämn klass. 8 Tekno Viking ståtar med fyra raka segrar, står fint inne och har springspår på tillägg. Det ser ut som en bra uppgift. 6 Kalmar är på gång med två lopp i kroppen efter lång frånvaro. Även 10 Tangen Frikk är bra. En trio sticker ut.

V75-3

8 Click Bait hade haft jättechans från ett bra spår men det är i alla fall framspår och det lär bli full laddning mot tätpositionen. Det är kort upplopp och lurigt från innerspår på Hagmyren men 1 From The Mine är rapp ut och kan fronta. Nioåringen har hittat toppformen igen men risken är att 6 M.T.Insider är snabbast och släpper till favoriten. 5 Esprit Sisu och 9 Diamanten räknas vid gardering.

V75-4

Fjärde avdelningen är ett försök i Diamantstoet med 15 hästar från tre volter. Här kan en skräll ligga på lut. Mitt tidiga förstaval är 9 Alexi Quick och även 1 Xanthis Fantasy ska passas men här kan det löna sig att gardera friskt.

V75-5

En toppchans för 6 Erv Zet. Hästen var tapper senast, står kvar i klassen och möter enklare motstånd. Det aviseras barfota runt om och han har toppchans från ledningen men han kan även vinna från positionen utvändigt utan rygg.

V75-6

Ett klass I-försök med voltstart och det känns lite smålurigt eftersom ett par av de bästa hästarna har snäva spår. 6 Gazza B.R. vann efter vila senast och har vettig chans från ledningen. 3 Trumpie har också lopp i kroppen och är bra för klassen. 5 Titan Yoda och 4 Borboletta räknas om de kliver iväg vettigt. Glöm inte 9 Mandela Zon trots att hästen var struken inför en planerad start för två veckor sedan.

V75-7

3 The Bald Eagle kan öppna bakom bilen och har bra segerchans från ledningen. 10 Otroligosåfin är bra för klassen men bakspår är ett stort minus. 1 Barolo Roc är på gång men autostart och innerspår är frågetecken. 2 One Kind Of Art och 11 Xanthis de Roi är bra men färska i bronsdivisionen. 7 Tale Of Jacks är också vass men får dåliga spår varje gång.