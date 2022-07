”Har hellre favoriten alla dagar i veckan”

Spänningen stiger inför Hambletonian på andra sidan Atlanten.

Loppet som är det största och mest prestigefulla för treåriga travhästar att delta i har ett förstapris på runt fyra miljoner kronor. Men först måste ekipage lyckas kvala in och det avgörs under lördagen (natten mot söndag, svensk tid) på Meadowlands i New Jersey.

I startlistorna finns det flera svenska tränare som ska göra ett försök att ta sig vidare till finalen den 6 augusti. Där finns bland annat Lucas Wallin, 29, som har den största favoriten i sitt eget stall: Rebuff.

– Det är bara roligt. Det är ett tecken på att han har presterat bra och att det inte bara är vi som tror på honom. Det ser jag bara som positivt, säger tränaren.

Tre hästar ut i försöksloppen

Wallin har dock två hästar till att hoppas på. Även B A Superhero ställer upp i uttagningsloppet till Hambletonian Stakes.

– Det är en fin häst, en rätt så stor och tung häst som kanske inte har den bästa tekniken men han har bra motorer och bra skalle. För två starter sedan var han riktigt bra, sen var han kanske lite sämre senast men vi har våra förklaringar. Jag tror att han kommer prestera bra igen på lördag. Det är en häst som bara kommer att bli bättre och bättre.

I kvalen till Hambletonian Oaks ska stoet Manon kämpa om en finalplats.

– Det är en jättefin travare. Hon visade otrolig form redan ifjol. Hon kvalade två gånger och sedan gjorde hon en start och var trea i ett Sire Stakes-lopp, sen blev hon rätt ofräsch. Som tur var så har vi bra ägare på henne. Han var tålmodig. Vi väntade ut henne och gav henne lite ledigt ifjol. Sen har vi tränat på hela hösten och vintern. Hon har haft ett fantastiskt år än så länge.

Överlåter tömmarna

Veckan innan uttagningsloppen handlar bara om att behålla rutiner och lugnet.

Ett avancemang till finalloppet och en seger, skulle vara obeskrivligt stort för Lucas Wallin.

– Det är ju i de här loppen du måste få framgångar för att komma upp på rankningen och bevisa att man duger. Det är det största vi har så klart. Det är otroligt viktigt. Det är svårt att pricka 110 procentigform till en dag, så är det med alla storlopp som Kriteriet, Derbyt och Elitloppet och allt.

I fjol deltog han i Hambletonian som kusk men på lördag överlåter han tömföringen åt Dexter Dunn och Tim Tetrick.

– Jag kör då och då. Speciellt hästar som jag kanske har ändrat lite utrustning på. Så fort jag känner att hästarna är redo för bra prestationer tycker jag att det finns betydligt bättre kuskar än mig själv. Då är det bara onödigt att köra själv. Det finns andra alternativ.

”Det är lite speciellt”

Förutom Lucas Wallins Rebuff finns det ytterligare en häst som stuckit ut lite extra, det är stoet Joviality som ska delta i den öppna klassen. Hon tränas av Marcus Melander och sköts av ingen mindre än Lucas Wallins fru Mikaela.

– Att det ska vara just det här året, att vi är rankade etta och tvåa i ”Hambot”, det är lite speciellt. Vi får se vad som händer, om vi nu skulle lyckas ta oss till final båda två, hur det går i finalen, säger han och tillägger:

– Det är bara kul så klart, är det inte någon av mina hästar som vinner så hoppas jag så klart att hon får vinna.

Startspåren för Wallins hästar hade kunna varit bättre, Rebuff fick spår åtta och B A Superhero startar bakom bricka sju, men han är fortsatt positiv.

– Vi fick ju ingen tur med spåren. Det är klart att det underlättar med ett bra spår men tar man sig inte till final från de där spåren så har man ändå inget att göra i finalen.

Uttagningsloppen till Hambletonian Stakes Försök 1: Häst - Tränare (svensktränare fetmarkerade) 1) Cool Papa Bell – Jim Campbell 2) Looks Like Moni – Nancy Takter 3) Fast As the Wind – Tony Alagna 4) Branded By Lindy – Domenico Cecere 5) Justice – Åke Svanstedt 6) Molotov Cocktail – Linda Toscano 7) Periculum – Marcus Melander 8) Rebuff – Lucas Wallin 9) Thereisnolimit – Marcus Melander 10) Pretender – Nancy Takter Försök 2:

1) Testing Testing – George Ducharme 2) Chulo – Per Engblom 3) Temporal Hanover – Marcus Melander 4) Slay – Tony Alagna 5) Jiggy Jog – Åke Svanstedt 6) King of the North – Ray Schnittker 7) B A Superhero – Lucas Wallin 8) Keg Stand – Nancy Takter 9) Letsdoit – Marcus Melander 10) Joviality – Marcus Melander Visa mer