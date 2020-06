Har blivit imponerad av honom i den nya regin

V75-1

Jag har blivit imponerad av 2 Unoicsdue Gnafa i Björn Goops regi. Vann på en respektingivande tid senast och från bästa tänkbara läge är det en sund tipsetta. Johan och Untersteiner har välladdat och väljer att köra 6 Quick Lane och 7 Look Håleryd.

V75-2

Tre kilometer i lägsta klassen. Det ser oerhört öppet ut på papperet. 1 Gangnam Style K. visade full form senast och får inte glömmas bort, han lär knappast bli favorit. Segervana duon 5 Matteo och 6 Newport Beach måste tas med i beräkningarna.

V75-3

10 Man at Work var stor i nederlaget senast och gjorde ett bättre lopp än vinnaren Zap di Girifalco och han blir farlig trots bakspåret. 5 Only One Winner är snabb ut och gynnad av den korta distansen. 6 Zecchinodoro F.K.S. vann på en 1.10-tid senast.

V75-4

I det här loppet får jag direkt känsla för 7 Ies Juvel. Hon var ursäktad av att dåligt läge i Åmål senast och har visat bra form även om segrarna har uteblivit. Mats E Djuse är en vass kusk dessutom. 9 Souzy var positiv senast och kan vara en luring.

V75-5

6 Hossiana Boko får Björn Goop i sulkyn den här gången och siktet är inställt på ledningen. Kommer man dit är det hästen att slå. 12 Princess S.W. kan nog vara bästa hästen i fältet men spår tolv bakom bilen är ju aldrig enkelt den här årstiden.

V75-6

3 Velvet Gio är ju en häst som verkligen står på tur för en seger och med ett bra läge känns det som att det kan vara dags denna gång. Hoten är högkapable 2 Very Kronos (om han sköter sig…) och 8 Milligan’s Scool (om det löser sig från åttondespåret).

V75-7

4 Ivory di Quattro förlorade som storfavorit senast. Som plåster på såren står han kvar i Bronsdivisionen och får jaga revansch här. Han ska ha bra chans om han löper upp till rätt nivå och är ett förslag till singelstreck. 1 Velten Versailles är tidig bakom.