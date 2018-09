Han står perfekt till – på passande distans

V75-1:

Jag lyfter fram tre hästar. 9 Quality Tilly som bara vinner och vinner och nu får Kihlström i sulkyn. 10 Esprit Sisu gick väldigt bra i uttagningar till Derbyt senast och har form. 4 Donners Am har jag plussat för tidigare. Bra läge.

V75-2:

1 Fame Boko har vunnit på V75 förut och står väldigt bra inne i loppet. Ska ha bra chans om inte spåret blir en fälla. 11 Indoor Voices lär spurta ner de flesta. Springspårets 7 Roheryn måste man också ta på största allvar.

V75-3:

Sex segrar på sju starter. 1 Emile Zola Sisu är bra för lägsta klassen och senast visade han dessutom styrka då han vann över tre kilometer. Givet segerbud. 7 Roofparty, 8 Einstein Sisu och 12 All Star hade alla otur med spåren.

V75-4:

8 Guli Tor visade bra form i den senaste starten och jag tror att han kan vara lösningen i veckans kallblodslopp. 2 Finseth Yr är förmodligen det stora hotet. Startar och 20 meter före. 9 K.A.Priol är i sitt livs form för dagen.

V75-5:

3 Disco Volante hade ett omöjligt läge i V75 näst senast men visade bra form vid segern senast. Nu står hästen perfekt till och över passande kort distans kan han springa riktigt fort. Ett bra singelstreck att luta sig emot?

V75-6:

5 Makethemark var ju sagolikt bra så han vann Jubileumspokalen senast. Vi hoppas att han är i samma fina skick för då blir det inte lätt att stoppa honom. 2 Diamanten kan vara det främsta hotet från ett fint utgångsläge.

V75-7:

3 Sign Me Up Too gör en mycket intressant start efter att ha varit struken. Det har med andra ord blivit långt mellan starterna. Är formen intakt? 6 Dreamboy As kommer att vinna lopp inom kort och ska med tidigt.