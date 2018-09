Han såg till att det blev hemmajubel

27 miljoner fanns det i potten inför V75-tävlingarna på Jägersro under lördagen.

Omgången såg riktigt svår ut på förhand.

Men. Det blev betrodda hästar i vinnarcirkeln, efter många lopp. Trots att Julia Pellini (V75-1), Cyber Lane (V75-3) och Velvet Gio (V75-6) föll så var det lite för lätt för spelarna för att man skulle få upp den där riktiga känsan för det skulle bli stora pengar.

Svenska travspelare är överlag väldigt skickliga.

I Gulddivisionen hade det målats upp att det skulle bli en duell mellan Dante Boko och Cyber Lane. Så blev också fallet. Trots att Dante Boko fick öppna varvet på beskedliga 1.11,9 blev det stenhårt i mål. Cyber Lane – med skor på hovarna – spurtade alldeles oerhört bra från tredje utvändigt och var inte stort slagen.

Förlusten till trots var Cyber Lane hästen i loppet!

– Det kändes som en närmast pliktskyldig seger i dag. Men jag hann faktiskt bli lite orolig. Cyber Lane är en undantagshäst, på något sätt höll han på att trolla för oss och den hästen måste ha gått otroligt fort sista 500, sade Adrian Kolgjini som därmed såg till att stallets negativa trend på V75 äntligen fick ett slut.

– I dag hade vi i alla fall marginalerna på vår sida.

Gårdagens största besvikelse blev V75-4. Många bra hästar i fältet men hela 9 av 15 galopperade!

Dock ingen skugga över segraren Vincent As som var riktigt bra på 1,13,7/2 660 volt.

Det var två år sedan stoet Mamasan vann ett lopp senast. Men hon visade inte några ovilliga tendenser när hon vann V75-1 efter en rejäl långspurt. Hon krigade ner ledande Chapter N.Deo över upploppet tillsammans med Björn Goop.

– Hon matchades i tuffa årgångslopp under förra året och det är inte så enkelt. Nu mötte hon hästar i samma klass och det känns att Mamasan har fått upp moralen, sade Goop.

Som sedan åkte ut och bytte häst till favoriten Rajah Silvio som ledde från start till mål i V75-2. En bra dag på jobbet med andra ord!

Det är lätt att gilla Antonio Tabac som vann V75-7 på ett sagolikt snyggt sätt för Oskar Kylin-Blom. En finalvinnare?

Den allra första upplagan av Svenskt Travderby kördes 1928 på Jägersro och vanns av Ibrahim Pascha.

I dag – 90 år senare – smäller det på Jägersro igen.

Örjan Kihlström sitter bakom favoriten Who’s Who och kan vinna sitt fjärde Derby genom tiderna.

2002 vann Kihlström sitt första Derby med From Above och ett par år senare var det dags för en viss Maharajah. Genensamt med Who’s Who är att även han är uppfödd på Menhammar Stuteri.

De tidigare vinnarna tränades av välkände profilen Stefan Hultman. Who’s Who har en betydligt mindre känd tränare i form av Pasi Aikio.

Men under söndagen, vid 16.30-tiden, kan Aikio skriva in sig i historieböckerna för evigt.

Jag tror att han lyckas!