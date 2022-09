Han känns som en given vinnare

■■ Det är Vincennes stora bana som gäller och 2700 meter voltstart är förutsättningarna. Vi har 14 hästar till start, och då femårskriteriet är avelsgrundande är det bara ston och hingstar vi hittar på startlinjen. Är man först över mål belönas man med 54 000 euro och vinnaren känns given.

Där bakom finns det dock flera drag som kan höja utdelningen rejält på High Five!

14 Hohneck har tjänat över en miljon euro och kommer med en meritlista ingen annan kan mäta sig med. Han vann Criterium Continental i vintras och knep en femteplats i årets Prix d’Amerique. Hohneck vann också första uttagningsloppet som avgjordes för två veckor sedan. Då var det 2175 meter som gällde och han placerade sig tidigt i ledningen varifrån han vann enkelt. Repris nu?

Som tvåa tippar jag också fältets näst rikaste häst, 13 Hooker Berry. Han har nu fått två lopp i kroppen och ska gå barfota runt om denna gång, vilket är ett stort plus. Många är loppen där Hooker Berry har fått nöja sig med andra- eller tredjepriset bakom Hohneck, och risken är att detta blir ytterligare ett i raden.

6 Heraut d’Armes spurtade rysligt bra som trea i det första uttagningsloppet och kommer vara långt fram igen. Jean-Michel Bazire kommer bjuda honom på en fin resa och blir det ordentligt tempo på loppet vore speedkulan Heraut d’Armes kraftigt gynnad av detta.

Senast kördes 5 Have A Dream kanske väl offensivt, men nu när det är längre distans hoppas jag Mathieu Abrivard söker en snäll resa och låter Have A Dream spela ut sin fart till slut istället. Då ska han absolut ses med chans till en pallplats och är en rolig lågprocentare på High Five.

Till sist vill jag också ha med 3 Hinden. Han bjöds en fin resa i rygg på Hohneck senast och höll till en fjärdeplats då. Franck Nivard i sulkyn vet att hästen, som ”bara” tjänat ca. 186.000 euro, inte är bra nog för att vinna, men kommer försöka ge honom en smygresa igen och återigen tjäna fina pengar.

Streckar man fler måste jag varna för 7 Hip Hop Hafour som gynnas av den längre distansen denna gång. 8 Happy Valley är ett sto som avslutade visslande till andraplatsen bakom Hohneck senast. Men denna gång slår man på bakskor vilket gör att jag tycker det finns bra värde i att chansa bort henne från kupongen.