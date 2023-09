Hoppas kunna sätta svenskarna på plats

På lördagen väntar Unionstravet på Färjestadstravet strax utanför Karlstad. Unionstravet instiftades 2005 till minne av 1905 års upplösning av den svensk-norska unionen. Det råder landskampstämning bland både spelare och aktiva.

De senaste åren har det gått Sveriges väg och de norska tränarna jagar revansch. En av dem är Geir Vegard Gundersen som kommer med två hästar i full form. Gundersen satsar på kvalitet i stället för kvantitet. Han har vunnit allt man kan vinna i Norge och så sent som för några veckor sedan vann stallet det norska kriteriet med Just Like Heaven.

– Ja, det har gått bra i år och vi är nöjda så här långt. Det ser bra ut även i framtiden och vi satsar mycket på unghästar och vi har flera fina tvååringar som det ska bli spännande att tävla med, säger Geir Vegard Gundersen.

En av stallets bästa hästar är femårige 6 Imperatur Am (V75-5). Han har bara startat 16 gånger i karriären och 10 gånger har han varit först i mål. Han har varit med i flera årgångslopp i Sverige och gick i mål med krafter kvar i derbyt förra året och i Margareta Wallenius-Klebergs Pokal i år fick Imperatur Am inte chansen och var mer eller mindre obrukad i mål.

– Ja, det är trist att han inte har fått chansen i dom loppen, men det är väldigt tufft motstånd och då måste man köra lite på chans och ha turen med sig och det har hästen inte haft. Det är faktiskt dom enda gångerna som han har varit utanför de tre främsta och hästen har aldrig gjort ett dåligt lopp.

Slåss om segern

I sin senaste start så slutade Imperatur Am tvåa efter stallkamraten Orlando Young. Förvånande för många och även för tränaren.

– Jag får väl ta på mig lite av den förlusten. Jag körde för sakta i ledningen och vi fick stryk på speed. Imperatur Am är mer stark än snabb än så länge och kan inte växla tempo så snabbt. Hästen kändes bra och jag är fortsatt nöjd med honom.

På lördag ställs Imperatur Am mot flera namnkunniga konkurrenter, vilket Gundersen har respekt för, men räknar med att hans häst slåss om segern.

– Jag har en bra häst som visat att han har kapacitet att slåss mot tufft motstånd och då brukar det även bli tempo på loppen och det gynnar honom. Nu har några av de på förhand tuffaste motståndarna fått lite sämre lägen och det är bra för oss. Jag räknar med att Imperatur Am slåss om segern.

Är det aktuellt med några ändringar?

– Han kommer att tävla barfota runt om som han gjort på slutet om banan är bra vill säga, det räknar jag med. Däremot har jag inte bestämt vagn ännu, det beslutet tar vi senare.

Stall Gundersen har även med sig 13 Dutchess Sun (V75-4) som senast slutade fyra i det norska stoderbyt.

– Hon gör det bra i stort sett varje gång och har travat 1.12-tider flera gånger. Hon vann ett av kvalen till Stoderbyt, men räckte inte riktigt i finalen. Vi var nöjda med henne och hästen känns fin i träningen. Jag tror inte att hon är något segerbud den här gången. Läget är väldigt chansartat och motståndet tufft. Kan hon vara ”trea, fyra” är vi nöjda.