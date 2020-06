Han har utvecklats enormt på kort tid

Daniel Redén och Örjan Kihlström hade en, minst sagt bra dag på jobbet. Det började med att Conrads Rödluva enkelt tog ledningen sedan motbudet Inti Boko galopperat bort sig. Igen! Sedan var det lugna gatan för ”Rödluvan” en bra bit.

Men Ferrari Sisu var vass från ”dödens” och utmanade rejält i snabb avslutning.

Snackhästen Mister Hercules (kvalade på 1.14,6!) gjorde blott tredje starten. Men som han gjorde det. En bra start till ledningen, sedan fick han rejäl massage av Titan Yoda under slutdelen. Det gick rejält fort, 11-tempo den sista kilometern, men han bara sprang undan med klippande öron och utan att se särskilt trött ut.

Jösses vilken häst. En supertalang som än så länge bara springer och leker...

Kvällens höjdpunkt var V86-8. 400 000 kronor låg och väntade på vinnaren. Och jodå…firma Kihlström/Redén även där. Don Fanucci Zet tog lätt täten och via ett sylvasst slutvarv blev segern mycket säker före Aetos Kronos. Fanucci har utvecklats något helt otroligt på kort tid och ser grymt läcker ut. Vass kull, men den här blir onekligen att räkna med i alla sammanhang.

Kihlström nöjde sig inte med dessa vinnare utan satte även dit You Could Be Mine, Cactus och Phoenix Photo.

– Helt enastående. Det är sällan det flyter på så här även om man har fina hästar på förhand, sa kvällens kung.

■ ■ ■

Inför den här omgången hade ATG-Tillsammans gjorts om för butiksandelar. Den gamla sidan hade tagits bort och numera ligger det på ATG.se.

En väldigt rörig historia som känns långt ifrån färdig. Flera funktioner som fanns på den tidigare sidan fattades.

Frågan man kan ställa sig är: Varför ta bort den gamla versionen, som var lätt att navigera och kommunicera på, när den nya inte är klar? Sanslöst uselt och korkat.

Kritiken lät heller inte vänta på sig. Lagchattarna fullständigt svämmades över av ilskna kommentarer från arga andelsköpare.

Förståeligt. Bara hoppas att ATG kan förbättra det hela. Snabbt. Väldigt snabbt. Annars känns det som om omsättningen kommer att minska i den nya röran som råder.