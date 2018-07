Han har urusel formrad – men nu är det dags

Nobel Amok (V75-6) kommer med tre galopp-misslyckanden på raken. Robert Bergh är givetvis bekymrad.

– Men jag kommer att köra som om Nobel Amok är bra, sa Robert i söndags kväll.

En närmare titt på Nobel Amoks resultat ger en ljusare bild.

Missarna har kommit i två stenhårda sprinterlopp och i ett långlopp från två tillägg.

Nu är det medeldistans och bilstart.

Facit med de förutsättningarna i Robbans regi?

Sex starter – sex vinster.

Själv har jag otroligt svårt för att se när en häst går över i passgång. Och har full förståelse för att måldomarna i Eskilstuna missade Caid Griff i onsdags.

Men med det sagt. Caid Griff rullade över i galopp strax efter linjen.

Och det borde fått domarna att titta närmare på gångarten över mållinjen.

V75 den här tävlingsdagen i fjol?

Sedan Readly Express gjort sin plikt till 1,38 i odds var värdet efter tre avdelningar 368 kronor.

Men klev till slut över miljonen sedan Rambo Rivner (60,24) och Bottnas Commandeur (19,78) tunnat ut kuponghögarna.

Båda är givna på kupongen

On Track Piraten (V75-7) var tvåa och Anna Mix trea bakom Readly Express i Axevallalöpning i fjol.

Och är nu givna på min kupong.

Men Guldloppet är vidöppet och Call Me Keeper, Zenit Brick och Day or Night In är alla tänkbara.

Snyggingen Urlo dei Venti var dopad när han vann Oslo Grand Prix.

Och jag blir uppriktigt ledsen – jag tycker att det var en upplevelse att se honom tävla.

Och gladde mig åt ett återseende i Åbergs.

Men kortison är ett lika kraftfullt som lurigt preparat.

Och den italienska hästen är inte den första som åkt dit trots att preparatet borde varit ute ur kroppen.

Jag är frestad att spika Bålsta Palema (V75-1). Han kommer med fyra raka på hemmaplan. Däribland ett V75-lopp samma tävlingsdag i fjol.

Men V75-loppet var ett lärlingslopp.

Och de fyra senaste segrarna på hemmaplan?

Aningen tunt bakom.

Stochampionatet på söndag är ett underbart lopp.

Dibaba (V75-6) och Vamp Kronos har fått merparten av strecken. Och mycket talar för att striden står mellan stona med den gyllene korsningen – Ready Cash som pappa och Viking Kronos som morfar.

Men Peter Untersteiner har en vass trio. Och Mellby Free och Hevin Boko är också ston med kapacitet en bit utöver det vanliga.

Och glöm inte att Stochampionatet genom åren levererat en massa skrällar – de senaste är Fama Currit (35,82) och Blended Scotch (43,31).

Räknar med honom i vinnarcirkeln

Harvey (V75-3) hittade flera nya växlar när han gick barfota runtom för första gången.

Men vad hjälpte det när han ställdes mot en häst ur Magnus Dahléns osannolika formstall – han kunde bara bli tvåa.

Nu finns det ingen häst från stall Dahlén med i loppet.

Jag singlar och räknar med att få se Harvey i vinnarcirkeln.

Det tänds nya stjärnor varje dag. På Jägersro i tisdags vann Zelig Kronos på 1.11,4/1 640a efter ett lopp med dryga spår på vägen.

Än mer imponerande?

Campo Bahia. Som glassade runt på 1.13,6/2 140a. I sin andra start i livet …

Gemensam nämnare?

Bägge treåringarna är söner till Muscle Hill.

