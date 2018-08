”Han har stor chans att vinna loppet nu”

Halmstadtränaren är känd för sin fina segerprocent, just nu 35 procent för stallets hästar, och han startar inte i onödan. På lördag är det V75 på Jägersro och där selar Puro ut två hästar, och båda med just bra segerprocent. Men innan vi tar oss an derbyhelgen och V75 så blickar vi tillbaka till den föregående helgen där Cash Crowe gjorde en strålande comeback. Puros toppsto hade inte startat sedan hon vann Derbystoet för nästan ett år sedan. Den högkapabla damen, som har sprungit in drygt 3,3 miljoner kronor och även vunnit Drottning Silvias Pokal, har haft en hel del problem senaste året.

– Cash Crowe har varit borta en hel säsong och blivit stoppad tre gånger under uppträningsperioden. Månaderna går fort och hon hade bara sex, sju veckors träning bakom sig inför comebacken, säger Petri Puro.

– I våras fick hon någon typ av virus och därefter Borrelia. Sedan fick hon ett sår i hagen som fick sys och fick då inte träna på fem veckor. Så det har varit extrema otursgrejer.

”Visade sin klass – siktar på Sto-SM”

Cash Crowe såg finfin ut i comebacken som skedde på Charlottenlunds travbana utanför Köpenhamn i lördags. Christoffer Eriksson körde hästen för första gången och var smått lyrisk efteråt. Han lät Cash Crowe gå fram utvändigt om ledaren varvet kvar och sedan var det ren uppvisning. Det femåriga stoet joggade ifrån konkurrenterna på tiden 1.12,0/2000 meter med bilstart och hade krafter kvar.

– Hon såg spänstig och fin ut. Jag sa innan till Christoffer att jag har ingen aning om vad som kommer att hända i loppet. Men hon visade sin klass och är så bra och har så hög grundkapacitet. Hästen är ett år äldre nu och mer mogen och trygg i sig själv.

Hur ser den framtida matchningen ut och när blir nästa start?

– Vi siktar på att vara med i Sto-SM i oktober och hinner att förbereda henne med ett par lopp till innan dess. Eventuellt kan det bli Bjerke den 9 september men jag har inte bestämt något ännu, säger Puro.

”Är så bra att han hade kunna vinna Derbyt”

Han har ett par riktigt fina fyraåringar i sitt 20-hästar stora stall och två av dem försökte att kvala in till Svenskt Travderby förra veckan men tog sig inte vidare.

– Det var synd på Short In Cash som är ruskigt fint i ordning just nu. Jag vet inte riktigt vad som hände varför han galopperade. Han kom ner i doseringen och skiftade till och felade. Sedan sprang han 1.11,8 i två varv efter galoppen och det är en riktigt bra häst. Han är så bra att han hade kunnat vinna Derbyt. Nu får vi hoppas att han kvalar in till Europaderbyt istället, säger Puro.

– DA Pepperboy hade varit borta länge och hade bara ett lopp i kroppen och inte tillräckligt med hårdhet. Det var från början inte tänkt att gå ut i derbykvalen på Jägersro utan istället vänta och sikta på Europaderbyt. Men nu fick han ett bra lopp i kroppen istället.

”En oöm häst med bra styrka”

Ytterligare en högkapabel fyraåring i stall Puro är Burning Man som har vunnit fyra lopp på sju starter. Senast vann han hur enkelt som helst från ledningen och han lär bli klar favorit i den fjärde V75-avdelningen på lördag. V75-omgången kryddas med en jackpot där en ensam vinnare kan ta hem 27 miljoner kronor, enbart på sju rätt. Burning Man har ett perfekt utgångsläge med spår tre över 2640 meter. Han körs av Christoffer Eriksson.

– Burning Man (V75-4) är en av fyra starka fyraåringar som jag har i stallet. Han är stor och rejäl och vann på 1.15,9 över tre varv senast utan att vara tom i mål. Tyvärr har det inte blivit någon kontinuitet i hans tävlande eftersom han är skör i sina framknän. Det är max två lopp i månaden som gäller och när han startade under Sprintermästarehelgen var det för täta starter. Han kan därmed inte utnyttja när han får lopp i kroppen som många andra hästar, säger Petri Puro.

– Det är en oöm häst med bra styrka och han är lätt att köra i loppen. Jag tyckte att det här var en passande proposition och nu är det drygt tre veckor mellan starterna och det är perfekt. Hästen känns fräsch och fin i jobben och går bara tyngre träning och inga snabba farter. Han kommer bara att bli bättre och bättre ju fler lopp han får i sig.

– Han öppnar normalt men borde ha respekt med sig och ledningen är alltid bra på Jägersro. Jag behöver inte leta efter bättre häst än vad han gjorde senast. Jag tror att han har stor chans att vinna loppet, speciellt när man har förra loppet på näthinnan och han har bra spår och det är inte så många på start.

Några ändringar i balans och utrustning?

– Han gick barfota bak senast men har lite dålig hovkvalitet och det är inte säkert att han har fötter för att gå barfota bak nu. Det kan bli skor runt om som tidigare och det har han gått bra med. Hästen är så pass stor, 1.70 centimeter hög över manken, och då spelar inte balansen så stor roll i helheten. Inga ändringar i övrigt.

”Är uppfräschad och fått en träningsperiod”

Petri Puros andra häst i lördagens V75:a är Cashback Pellini i den femte avdelningen. Han har vunnit åtta lopp på 21 starter och fem av nio i år. I de två senaste loppen har han dock galopperat bort sig. Nu kommer han åter efter en tävlingspaus och körs av Björn Goop från sex bakom bilen.

– Cashback Pellini (V75-5) startade i ett par lopp för mycket om man säger så. Han hade en lång säsong bakom sig och började starta i oktober i fjol fram till Sprintermästare-veckan i år. Det är en trashank som började att fungera hos mig. Tidigare har han galopperat mycket.

– Nu är han uppfräschad och har fått en träningsperiod bakom sig och är redo att börja höstsäsongen. Han tränar bra men jag har bara kört tyngre träning med honom med mindre farter. Jag hoppas att det är tillräckligt men har ingen aning om hur han kommer att prestera i loppet. Men hästar efter Ready Cash brukar göra bra lopp när de är fräscha och fina.

– Det är en stark och rejäl häst men det är alltid tuff i V75 och svårt för mig att säga hur långt det räcker. Jag tycker att Burning Man är en bättre chans. Vi får se om han kommer in i matchen eller om kusken kör offensivt. Han har tyvärr inga fötter för att tävla barfota bak som tidigare så där blir det skor. Men kanske att det kan bli barfota fram för där har han mycket fötter, säger Petri Puro.

Michael Carlsson, Kanal 75