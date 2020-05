Han får svårt att vinna i kväll med

Dagens bästa

Björn Goop brukar vinna ett och annat lopp... Ikväll räknar jag med att han sätter dit 7 Only One Winner (V64-6, lopp 9). Hästen spurtade bra som trea senast och formnålen pekar åt helt rätt håll. Visst kan spåret ställa till det, men hästen kan öppna och Goop brukar kunna hitta luckor. Även om det finns ett par bra emot tror jag att de får svårt att stå emot Only One Winner denna gång. Spikas på allt!

Dagens avslag

Det är svårt att vara uppåt på 6 Rappnor (V64-4, lopp 7). Han vann massor av lopp i fjol och tjänade fina pengar, men det verkar som att han har svårare att övertyga i sin nuvarande klass. Rappnor kan säkert vara med en bit fram i det här sällskapet, men om Vollanfaks sköter sig tror jag att Ole Johan Östres häst får svårt att besegra denne.