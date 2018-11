Podcasten systemet gjorde stor succé med sitt andelsspel på V75 i lördags. I kväll hoppas experten Eskil Hellberg att formen håller i sig, då det är dags för V86.

– Det var kul att vi fick ihop ett vasst system i samband med superjackpotten. Vi fick till roliga diskussioner och kom fram till bra beslut, säger han och fortsätter:

– Vi är inte nöjda än. Nu blickar vi framåt och försöker få ihop lika bra system framöver.

”Gillade redan i förra regin”

Under onsdagskvällen är Eskil Hellberg spelläggare på sitt eget andelslag på ATG Tillsammans. Och han har synat omgången noga.

– Farouk B.R. gillade jag redan när den var i träning hos Björn Goop. Nu gör han debut i ny regi och till låg procent kan det vara en rolig kantboll i V86-6.

LÄS MER: Vill du spela med SportExpressens travexperter? Häng med i ett andelsspel

På V86 är det dessutom ett montélopp med, och Eskil har sin troliga vinnare klar.

– Order To Fly har fått ny fart under vingarna under sadel, och trots många att runda så ska det vara en bra segerchans igen.