”Han borde vara vår bästa chans”

I helgen behöver Markus B Svedberg inte resa långt för att tävla då hemmabanan är i fokus både lördag och söndag.

Sundbyholmstravet bjuder på söndagen in till de årliga Breeders' Crown-finalerna för landets yngre elit där Svedbergs stall representeras av Loaded Maria i de fyraåriga stonas final (V75-4).

Det är andra året Loaded Maria är finalist i unghästfinalerna på hemmabanan. I fjol var hon endast slagen av Björn Goops Eagle Eye Sherry. En andraplats värd 800 000 kronor.

– Det känns fel att säga att en andraplats är min största framgång som tränare. Men det är loppet vi tjänat mest pengar i åtminstone. Det är fantastiskt att ha en häst av hennes kaliber som visat i två års tid att hon tillhör toppen. Vissa hästar har en bra dag och kvalar in till en final - hon har kvalat in till fem finaler! säger Markus B Svedberg.

En seger i söndagens drabbning med Loaded Maria skulle naturligtvis vara karriärens stora höjdare för 30-åringen som trots sin ungdom jubilerar som proffstränare nästa år med tio år i yrket.

Under hösten nådde han all time high för stallet med fem miljoner inkört under ett år.

Återstår att se om det blir några slantar in i helgen där uppvärmningen blir lördagens tävlingar med tre hästar från stallet i V75-loppen.

Extraväxlar under hösten

I den lägsta klassen, klass II (V75-2) inleder kriteriefinalisten That's So Clever från ett tredjespår med Markus B Svedberg själv i vagnen.

– Stallets bästa chans på lördag borde vara That's So Clever. Han har alltid varit bra och vi fick vi extra växlarna när vi tog av skorna på honom för tre starter sedan.

That's So Clever kvalade in till Svensk Travkriterium via en andraplats. I finalen var han en 78-oddsare på vinnarspelet och slutade oplacerad efter en invändig resa.

- Jag körde väldigt passivt och blev fast med krafter sparade. Sättet han gjorde det på var mycket bra och efter kriterieäventyret fick vi upp hoppet om att han ska kunna vara med och hävda sig mot de bästa i sin kull nästa år. Senast vann han ju väldigt, väldigt enkelt från ledningen. Det var verkligen mäktigt att sitta bakom honom då. Han skötte allt själv och bara drog på sista 800 – det var precis så där man vill att en häst ska kännas i lopp, säger Svedberg.

Kommer ”extraväxlarna” med barfotakörningen att användas?

- Ja, det blir barfota igen på lördag. Läget är bra men motståndet har jag inte hunnit kolla på så noga. Men är han som senast så ska han ses med bra chans tänker jag. Jag har väldigt svårt att tro att det är någon som är så mycket bättre i den här klassen på lördag. Att 2640 meter passar visade han väl i kriteriet också. Det är väl inte otänkbart att han hamnar i spets nu även om han absolut inte är beroende av den positionen.

3 Teton Miss Annie (V75-5) har tre raka segrar mot ston och går nu ut i klass I. Vad tror du om chansen på fjärde raka?

- Det är tuffare emot på lördag och jag tror väl att det kan bli svårt att vinna igen. Hon behöver inte skämmas för sina segrar. De två första på Bollnäs och Solvalla var väl inte mot det bästa motståndet men senast var det lite bättre emot och och spår tolv över 1600 meter. Men hon vann ju det loppet också och är en häst som överraskar med bra löpskalle. Hon står perfekt inne i klass I med sina 492 000 kronor på sig i klassen som är stängt på 500 000.

Björn Goop kör Teton Miss Annie som fick ett tredjespår och du sitter upp bakom 12 Kimi di Quattro i samma lopp. Anledningen?

- Jag var faktiskt väldigt kluven så jag satte upp Björn på båda och han valde Teton Miss Annie. Kimi är inte lika okomplicerad som Miss Annie men är en fin häst som gick jättebra senast då han hängde i tredjespår hela loppet och ändå var tvåa. Så att det är en häst som är på väg upp som jag tror kommer att klättra en bit. Spår 12 år så klart inte bra men det är bara att hoppas att vi kommer in i matchen. Han är en outsider. Det blir samma i utrustningsväg på båda mina hästar.

Mikael Wikner, Kanal 75