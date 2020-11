Han blir vinnaren i ett öppet lopp

Så gick det förra veckan

Rätt vinnare och rätt på sjundeplatsen – om Top 7 gav utdelning på den kombinationen vore jag rik. Rollerpoten byggs upp, idag erbjuder spelet runt 100% återbetalning.

Veckans tips till Top 7

I lördags hade jag tio av tolv hästar i V75-6, men inte 4 Frodo S som då hade spår 12. Hästen presterade över förväntan som trea och nu är uppgiften en annan: Mycket bättre startspår, något enklare motstånd och spetschans. I ett öppet lopp får han bli min vinnare!

3 Upper Face är också en som presterade över förväntan i sin senaste start. Hemmaplan nu är en fördel. Får bli tvåa igen!

Sjundeplatser tas av lågrankade bakspårshästar, idag av kuskförstärkte 12 First One In.

7 Easy Cash blir favorit på gissningen att han ska ha blivit ”en ny häst” i ny regi. Så kan det vara, men jag tycker spelvärdet ligger i att chansa bort!