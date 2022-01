Han blir återigen svår att slå från ledningen

V75-1

2 Sweetman har läge för ledningen och vi vet ju sedan tidigare att han är väldigt svårslagen därifrån. Duon 5 Four Guys Dream och 6 Eddy West lär dock ställa allvarliga frågor till slut.

V75-2

Många bra hästar som det ska vara i en final. 4 Piemonte håller man högt i stall Lövgren och hästen har verkligen imponerat. Mitt förstaval. 3 Equal to None, 5 Immigrant Am, 6 Fenix Brick och 10 Oskar af Sand lär utmana.

V75-3

1 Ruger har varit ett utropstecken och kan man försvara ledningen från innerspåret är det hästen att slå. 9 Icon Mearas är en vinnartyp som ska bli intressant att följa. 10 Hankypanky Pinkman och 12 Parveny är båda obesegrade hittills!

V75-4

Försöksvinnarna 3 It's a Girl, 4 Chantal Jet och 6 Vilja T.Y.C. startar samtliga med vinstchans igen. Känslan är det kan bli långt fram för duon 13 Crashed Eggs och 15 Quarcia som båda lär få en del spel på sig.

V75-5

Timo Nurmos plockar ut båda sina försöksvinnare 7 Amalencius B.B. och 12 Bitcoin d'Arc som imponerade i sina årsdebuter. I kraft av läget utnämner jag Amalencius B.B. till ett spikförslag. Finske 4 Astrum får slå ur underläge denna gång.

V75-6

6 Disco Volante har samma spår som vid segern senast och siktet är inställt på ledningen igen. Ska besegras därifrån, stallkamraten 7 Milligan's School lär få ett sämre lopp. 1 Global Adventure och 4 Hazard Boko räknas tidigt bakom.

V75-7

4 Champ Lane har ett bra spår och har visat sig vara bra för klassen. Motiverad favorit. 2 Anchor Man och 3 Arch Lane har också fina lägen och ska kunna slåss om framskjutna placeringar. 12 Tale of Jacks känns bortlottad nu.