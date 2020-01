Han avgör loppet – trots utvändig resa

V75-1:

Fyra hästar sticker ut. 6 Doctor Doxey Zenz föll som favorit senast men var ursäktad och kan ta revansch direkt. 2 Hazard Boko och 3 Sign Me Up Too är tidiga motbud från fina utgångslägen. Spurtstarke 11 Pascha Tilly skulle gynnas av hårt tempo.

V75-2:

Känslan är att hästarna på tillägg kommer att få det jobbigt. 7 Anthara Bi vann efter lång vila senast och lär inte vara sämre nu. Hon kan vara ett spikförslag tillsammans med Carl Johan Jepson. 3 Rapide Cash håller väldigt bra form för dagen.

V75-3:

Spetsstriden står mellan 1 Västerboonthenews och 3 Star Advisor juli. Men precis som på Jägersro senast tror jag att 10 Disco Volante är stark nog att avgöra trots en utvändig resa. Värsta hotet är nog 11 Baron Gift om det löser sig från läget.

V75-4:

1 Accolade är härdad på V75 och visade fortsatt form i ett ”vanligt” lopp senast. Med duktige Magnus A Djuse är han ett glödhett segerbud. 4 Zador Grif är oftast med i främre träffen. 8 Guilty Pleasure och 11 Barista Oak kan inte avskrivas helt.

V75-5:

Detta kan vara omgången skrällopp. 4 Indy D. och 5 Bottnas Fantom lär bli betrodda och ska räknas. Men det finns ingen som är chanslös. 8 Rally Hans kanske blir lite bortglömd med tanke på läget? 10 Ivanhoe är en annan outsider i loppet.

V75-6:

3 Surf’n Turf har utvecklats och från ett bra läge är det ett av mina första streck i loppet. 7 Bossy Alley är kapabel och kan ha gått framåt ordentligt med den förra genomköraren. 9 Odds Indicator kommer nog att få till det på V75 inom kort.

V75-7:

4 Religious svek som favorit senast men det är ändå min vinnare då han fick spår invändigt om 5 Rocky Tilly och bör kunna hålla ut denne från start. Finske gästen. 3 Ronaldo Malibu och alltid uppsnackade 8 Bo C. är väl inte heller utan chans.