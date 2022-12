”Han är på väg tillbaka på allvar”

Svante Båths åttaåring Very Kronos har länge charmat de svenska V75-spelarna.

Efter en tyngre period under våren har Very Kronos repat mod under vintern och hade inför dagens V75-final på Solvalla två raka segrar.

Och det skulle bli en tredje.

Nobbar Frankrike

Erik Adielsson körde fram sin häst till ledningen efter en bit och från den positionen gick han inte att stoppa.

– Han är på allvar på väg tillbaka, säger V75 Direkts kommentator Mattias Anderberg.

Very Kronos har 14 av 16 segrar när han körts i ledningen.

– Det är där han travar som bäst också, säger Svante Båth och berättar att det inte blir någon Frankrikesatsning i vinter.

– Vi kanske gör en start till, annars bommar vi igen och siktar på sommarsäsongen. Vi får se, det är Kjell (Johansson, ägare) som bestämmer, säger han.