Han är nyckelkusk – avgör utdelningen

Erik Adielsson har en intensiv lördag i Skellefteå. Han skulle kört i samtliga avdelningar men segermaskinen Master Blaster blev struken. Nu blir det ”bara” sex lopp.

Två av dessa är toppchanser. Jag är säker på att Erik omsätter minst en av dessa.

– Lome Brage (avd 3) kändes lysande senast och man får ingen bättre chans på V75, säger Erik.

Very Kronos i V75-1?

– Han kändes ruskigt stark senast och det var lite mer framåt i honom i Örebro. Håller han sig på benen är det en toppchans, men man får ha nerver av stål för att spika honom.

Erik ”avgör” utdelningen på lördag. Vinner Very Kronos och Lome Brage är det minst 50 procents risk att det inte blir någon utdelning på fem rätt.

Därmed fylls jackpotterna (10 november och nyårsafton) på ytterligare.

Men det är långt dit...

LÄS MER: Vill du spela med SportExpressens travexperter? Häng med i ett andelsspel

* * *

Årets Kriterie, stora gratulationer till kretsen runt Inti Boko, blev ett taktiklopp.

Jag hade stora förväntningar (kanske för stora ?) inför loppet och blev lite besviken.

Samtidigt är jag övertygad om att årets upplaga skördar större framgångar på banorna som fyraåringar än fjolårets finalfält.

* * *

Vad säger man om Timo Nurmos. Sju segrar i det största treåringsloppet sedan 2006.

Imponerande!

* * *

En knäkappa gled ned i starten på Staro McMillan med galopp som följd.

Sedan hjälpte det inte att Steen Juul körde under 1.13 i cirka 2 500 meter. Prestationen var enorm.

Belöningen?

Inte en krona.

På väg mot toppen

Det är inte lätt att etablera sig i kuskeliten i Sverige. En som har slagit sig in på allvar är Rikard N Skoglund. I söndags körde han sitt första Kriterie (oplacerad med Global Wise Guy) och avslutade skrällomgången med Under the Counter.

I onsdags överraskade han på V86 med 50-oddsaren Elise Andover.

Skoglund har redan kört in dubbelt så mycket som i fjol. Och närmar sig 100 årssegrar.

Kan det bli någon V75-seger i Skellefteå?

– Prinsen One (avd 5) var bra i Hagmyren och säkert ännu bättre nu. Det blir jänkarvagn den här gången och även om jag har respekt för spår åtta är han inte borta, säger Rikard.

– Sir Henry P.Hill (avd 6) har bra läge och jag tror att vi har bra chans att tidigt komma till ledningen. Det är många på startvolten och det kan bli svårt för de övriga att komma till. Jag tror att vi leder länge, säger Rikard.

* * *

Daniel Redén tog ny miljonseger i helgen när Conrads Rödluvan vann Oaks lekande lätt.

Jämfört med andra storsegrar har Daniel fostrat hästen från första början.

Rödluvan blir hyperintressant att följa framöver.

Vinn med experterna

Förutom söndagens omöjliga omgång har V75 varit lättippat den senaste månaden.

V86 däremot har bjudit på den ena smällen efter den andra.

SportExpressen lanserar allt fler andelsspel där du som läsare kan vara med på system från oss experter.

Förra veckan var det nära miljonvinst. Och andelsspelet har varit framgångsrikt under sommaren.

Om ni är sugna på att vara med?

Gå in på expressen.se/trav.

* * *

Vintern och kylan närmar sig med stormsteg i Norrland.

Hade det inte varit bättre att omgången i Skellefteå avgjorts några veckor tidigare?

* * *

Wasa Warrior (avd 7) var enorm i somras. Intrycket senast var magnifikt.

Han kan knappast försvara innerspåret, men det finns open stretch i Skellefteå...

V75-ANALYSER, SNACK OCH SYSTEMFÖRSLAG

V75 – del 1

V75 – del 2

V75 (Kuskpanelen) – del 3

Vill du spela med Expressens experter?

• Redaktionens Lilla system (extern länk)

• Redaktionens Stora system (extern länk)

• Redaktionens Chanssystem (extern länk)