Han är kaxigt döpt men ser ut som en klassklättrare

Champ Lane (V75-2) har ett pretentiöst namn. Men det finns fog för namnet – uppfödaren, tränaren och kusken håller alla toppklass.

Pappersmeriter är ingen garanti. Men Champ Lane har visat att han duger och vid segern senast såg han ut som en klassklättare.

Spår åtta är ingen höjdare. Men Champ Lane är mycket bättre än det här gänget och spåret är bara oddshöjande.

• • •

Alla gäster som äter av den svenska travkakan?

Det finns två sätt att se på det. Man kan beklaga uppfödare och tränare som utsätts för en hårdare konkurrens.

En konkurrens som kan äventyra ”den svenska modellen” och riskerar att slå ut många.

Men man kan också tycka som USA-presidenten Harry S Truman:

– If you can’t stand the heat get out of the kitchen.

• • •

Björn Goop har en strålande säsong. Och blir troligen vinstrikast i landet – både som tränare och kusk.

Hans stora internationella framgångar gör det naturligt för ägare att sätta sina hästar hos Björn när man skickar dem till Sverige. Det har gjort ett redan starkt stall ännu starkare.

Björn kör i alla sju V75-loppen (fem egentränade) och det gör det extra angeläget att lyssna på Björnkollen den här veckan.

Av Björns sju tror jag klart mest på Anthara Bi (V75-6). Hon har vunnit tre av de fyra senaste loppen med Björn i sulkyn. Och var kanske mest imponerande när hon som tvåa avslutade ohyggligt fort i ett sprinterlopp.

• • •

Kallblodsloppen är alltid en härlig krydda i V75-omgångarna. Och veckans upplaga är knepig. Sällsynt knepig.

Men jag kommer att ta en våldsam chans. Och i stället för åtta, tio streck? Singel på Kringlers Viktor (V75-4).

För det han visade näst senast på Leangen? Snuskbra. När han rundade hela fältet i fjärdespår runt sista svängen. Och vann knappt men säkert.

Bakspår på tillägg? Inte så farligt. När det är lång distans. Och Torbjörn Jansson håller i tömmarna.

• • •

Chapuy (V75-7) är i mina ögon en mycket märklig storfavorit.

Visst, Chapuy är perfekt inmatchad i klassen. Han har vunnit två V75-lopp på distansen (ett av dem ett lärlingslopp under Elitloppshelgen).

Och jag unnar friska fläkten Åke Lindblom att åka runt på innerspår med sin startsnabba häst. Och vinna plättlätt på en låg 1.10-tid.

Men så var det det här med statistiken.

Åke har bara vunnit ett av de 38 senaste loppen han kört. Och är våldsamt överstreckad med 53% av insatserna.

Bollnäs i all ära. Men det stora intresset knyter sig till Åbergs på tisdag. Där sportchefen Mats Ahlkvist fått ihop ett rent drömfält.

Jag har hållit mig ifrån Jägersro under coronatider. Trots att jag finns med på ”godkända listan”.

Men katten vet om jag inte smyger ner där på tisdag.

För att se om hittills obesegrade Ecurie D. kan följa USA-importerna Noble Action, Peace Corps och Kosar i spåren. Och bli den fjärde fyraåringen som vinner Åbergs.

• • •

Var det smäller? Det inledande Silver-loppet håller inte högsta klass. Inte ens fullt och de elva startande redovisar tillsammans bara elva segrar på de 55 senaste starterna.

Jag tror att Doctor Doxey Zenz (V75-1) är på väg mot en formtopp och han får första strecket.

Men det blir bred gardering.