Han är i toppform – en spik i Åby Stora

Åbys sportchef Jon Walter Pedersen har lyckats ypperligt med årets upplaga av Åby Stora Pris. När han fått ihop ett spännande fält med många hästar ur heta högen.

Who’s Who (V75-7) var senast till synes chanslös varvet från mål i ett långlopp. När Örjan Kihlström sov gott 40 meter efter täten.

Men snacka om scenförändring. På upploppet satt Örjan blixtstilla. Och Who’s Who vann plättlätt.

Jag bommade den femoddsaren. Och var tvungen att gå till arkivet. Och gräva efter vad jag missat.

Och som vanligt. Efteråt var det hur lätt som helst.

Inför loppet på Jägersro hade Who’s Who och Örjan vunnit åtta av de nio senaste loppen i Sverige. Och varit tvåa i det nionde.

Nu är facit för ekipaget vinst i nio av de tio senaste.

Jag tror på tio av elva efter morgondagen. Och ritar ner ett singelstreck.

■ ■ ■

Det är mycket nu. Givetvis bra positivt för en hästtok. Men morgondagen blir tuff. Med V75 på eftermiddagen. Och Meadowlands med Hambletonian på kvällen.

Lugnt spelmässigt på kvällen. För att sätta en krona i ATG’s pajaspooler?

Never, Never.

Däremot hade jag gärna spelat i V4: an på Meadowlands. Fyra härliga travlopp med en samlad prissumma över 20 miljoner kronor.

Vinstavdraget är 15 procent – en våt dröm för oss skinnflådda svenska spelare.

I V75 är vinstavdraget 35 procent. Och skulle det bli jackpot? 39 procent tillbaka...

■ ■ ■

Jackpotrisken i morgon? Mycket stor. När Örjan och Björn sitter på varsina tre streckfavoriter.

Unoicsdue Gnafa (V75-1) sitter i spets. Direkt eller så släpps han dit efter en bit.

Champ Lane (V75-2) imponerade stort senast. Ende utmanaren är Newport Beach.

■ ■ ■

Vem som vinner Hambletonian? Jag trodde att det skulle bli ett genombrott i USA för Ready Cash. Med vinst för någon av sönerna Ready for Moni eller Back of the Neck.

Men efter Ramona Hill’s kval finns det bara en mening. Stoet gick från sist till först över upploppet. Och sista kvartsmilen? 25,8 sekunder. I kilometertid: 1.04,2!

■ ■ ■

Aramis Bar (V75-3) vann på 1.11,0/2 140a senast. Den enda som kan stava till den tiden är Power. Borta sedan maj men Robert Bergh har förhoppningsvis honom fit for fight igen.

■ ■ ■

Ett varierat utbud på söndag. Med Dansk Derby på Klampenborg och härliga nordsvenskar på Dannero.

Derbyt vinner Silent Night. Bara ett litet, litet frågetecken för distansen. 2 400 meter kan vara i längsta laget för det högklassiga stoet.

På Dannero är huvudnumret Kriteriet för kallblod.

Men för mig? Guldtäcket. Som går som sista V75-avdelning. Med fjorton kallblod på fyra volter.

Första intrycket. Spang Viktor.

Men loppet är en tummelplats för väl gömda överraskningar.

De tio senaste åren har bjudit på en 69-oddsare och en 57-oddsare och ytterligare tre över tio gånger.

■ ■ ■

I Silverfinalen är Giant Shadow (pågående veterinärbehandling) och Guillaume Boko (hälta) tidigt strukna. Att de inte togs bort tidigare beklagar säkert både Flash Håleryd och Ural som stod närmast på tur.

Många streck på mina lappar. Det första får Pastor Power (V75-6) som äntligen fått ett bra spår.

Runt om, Peter...