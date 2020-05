Han är helt bortglömd – kan mycket väl vinna

EN TROLIG SPIK

V86-6: 9 Amazing Warrior

I en omgång där man får chansa lite är jag inne på att Amazing Warrior travar iväg när det handlar om voltstart. Och då blir han inte lätt att slå. Detta är en mycket fartfylld häst som duger gott i sin klass. Vass efter galopp senast och har även innan det gått bra. Lite lurigt läge men löser det sig blir han tuff att stå emot.

ETT ROLIGT DRAG

V86-3: 8 First One In

Har fart som räcker en bra bit. Helt bortglömd av tidiga spelarna men jag blir inte förvånad om han vinner. Annan balans nu vilket har fungerat fint i träningspassen.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

V86-6: 9 Amazing Warrior

– Jag trodde att han skulle sköta sig senast men det blev galopp. Han blev nog för pigg. Men han gick snabbt efter felet och formen finns där. Han ska kunna klara voltstart och han kommer att gå ett bra lopp. Inget ska ändras, säger Iikka Nurmonen.

V86-8: 9 Flaming Ace Sisu

– I årsdebuten var hon sjuk och senast fanns gott om krafter kvar. Hon känns bra och läget är lite bättre än de hon haft tidigare. Det skiljer inte så mycket mellan henne och All Star och med klaff skulle jag inte blir förvånad om hon är först i mål. Inga ändringar planerade, säger Peter G Norman.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-2: 2 Easy Cash är anmäld barfota fram vilket är spännande. Det kanske även kan bli runt om...

V86-4: 4 Glide Devie går med norskt huvudlag, rycktussar och lättare skor. Roliga ändringar men kanske galopprisk i volten?