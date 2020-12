Han är en given tipsetta på V75

V75-1

Lurig inledning. 10 Don Cash kommer att vinna lopp snart men det går inte att bygga på honom som vinnare från ett bakspår i V75. 2 Durello är i fin form och är Joakim Lövgrens val i loppet. 5 Astronascente Zac och 6 Sweetman platsar också tidigt.

V75-2

Svårigheterna fortsätter och jag lyfter först och främst fram en trio. Treåringarna 2 Take It Easy Tour och 5 Global Bergkamp är under stadig utveckling och kan vara långt framme trots snäva startspår. 4 Speed Vici är ett år äldre och har fem årssegrar.

V75-3

6 Nadal Broline har fått en välbehövlig genomkörare och gick godkänt i skymundan som femma. Även om formen inte är helt på topp ännu tror jag att det är en bra chans. I synnerhet då det är lite tveksam form på 1 Generaal Bianco och 3 Pastore Bob.

V75-4

7 Bring Me Money gick bra som tvåa i V75 senast och formen ska inte vara sämre till det här loppet. Mitt förstaval. På start tycker jag kan man passa 4 Valeria Wareco och 5 Nouba Mom som vann direkt i debuten för hemmatränaren Jerry Riordan.

V75-5

5 Four Guys Dream har ett bra läge och är en vinnartyp som måste räknas. 3 Inertial gör i stort sett aldrig ett dåligt lopp och är med och krigar om de främsta placeringarna igen. 9 Galantis är en ständig outsider. 11 Kick The Dust Ås har vass form!

V75-6

2 Kali Smart vann på en 1.13-tid över medeldistans senast på Solvalla och kan bli jobbig att hinna fram till för tilläggshästarna. Längst bak startar meriterade 11 Wild Love och 14 Dear Friend. Den i duon som får bästa loppet kan dra det längsta strået.

V75-7

10 Farlander Am har svarat för strålande prestationer i flera starter och visat att han går från alla positioner. Trots bakspåret är han given tipsetta för mig. 5 Zap di Girifalco är ett tidigt motbud och underskattade 1 Franklin Face går bra mest hela tiden