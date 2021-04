Han är en av de största talanger jag någonsin sett

Påsken är en en härlig tidig med intensivt V75-schema. Flera topphästar visar upp sig i nästan lika rask takt som påskäggen töms.

Click Bait, Don Fanucci Zet, Who’s Who och Månlykke A.M. var några av stjärnhästarna som vi fick njuta av under helgen.

I veckan höjs temperaturen ytterligare.

Och det rejält.

Frode Hamres ultratalang Ecurie D. gör comeback och startar i V86-6 på Solvalla.

Två dagar senare startar Robert Bergs Hail Mary i Boden.

Det finns enorma resurser i den väldige hästen. Dessutom är många växlar oanvända.

Hail Mary har alltid tävlat med skor och gått i en vanlig vagn.

Det har varit öppet huvudlag i karriärens alla starter och ryckhuvan har aldrig åkt av.

Hail Mary är en de största talanger jag har sett.

Att han kommer vara med i Elitloppet någon gång är givet om han får vara frisk och befriad från skador.

Men jag vet inte vilket år han kommer medverka.

Femårskullen är sällsynt stark. Flera av hästarna som är födda 2016 är aktuella för Elitloppet och det är mindre än två månader kvar till Sveriges största lopp.

Solvallas sportchef Anders Malmrot delar väl ut de första eftertraktade biljetterna i veckan?

Onsdagens V86-omgång ser favoritbetonad ut på förhand. Förutom att Ecurie D. gör comeback är V86-4 ett hyperintressant fyraåringslopp. Fjolårets vinnare av Kriteriet Brambling och Selected News gör årets första starter.

Mumma!

Racing Mange var finalist i Elitloppet i fjol och efter segern i årsdebuten jagar han ny triumf på lördag i V75-7.

Han möter Cyber Lane, som vann årsdebuten i fjol i just det här loppet.

Blir det repris för Johan Untersteiners stjärna?