Roger Walmann har vunnit massor av storlopp. Elitloppet, Svenskt Travderby och VM-loppet och massor av årgångslopp. Ett lopp han inte har vunnit är Svenskt Travkriterium och det står högt på hans önskelista. Nu kan det bli verklighet. På fredagskvällen kvalade han in tre hästar till årets final.

Bedazzled Zox har visat sig vara bäst i kullen hittills och han stärkte sina aktier att vinna efter ett imponerande kvallopp. Torbjörn Jansson förivrade sig inte från start, men efter 300 meter körde han till och Bedazzled Zox tog över ledningen kort senare. Sista varvet kom Xanthis Harvey fram utvändigt och tempot skruvades upp. Upploppet blev en gäspning för Bedazzled Zox som vann utan att brukas för fullt.

– Vilken fantastisk häst. Det är nog den bäste treårige hingsten jag har tränat, sa Roger Walmann.

Every Day Elegant och Coquaholy heter duon som också tar plats i finalen.

Fyra finalister för Daniel Redén

Daniel Redén var snäppet värre och kvalade in fyra hästar via tre segrar.Först ut var Ante La Roque som hade startat 15 gånger innan kvalet utan att vinna. Vad kunde passa bättre att ta första segern i ett kval till Kriteriet. Ante La Roque behöver sannerligen inte be om ursäkt. Trots ett högt tempo i ledningen för Örjan Kihlström höll Ante La Roque undan före starkt spurtande Monastery Boko.

– Det var överraskande för mig att han höll hela vägen till mål med tanke på att han blev så het första varvet, sa Örjan Kihlström.

Pigg var även Greensboro Zet, men det spelade mindre roll. Coquaholy travade utvändigt och var närgången in på upploppet, men Greensboro Zet bet ihop och klev ifrån till en säker seger.

Bengan, körd av Örjan Kihlström, fick dela segern tillsammans med Timo Nurmos Mister Jupiter körd av Jorma Kontio. Den förstnämnde övertog ledningen efter 500 meter och Bengan fick inleda lite lugnare. Varvet före mål fick Bengan ta positionen utvändigt ledaren och sedan stod det och vägde hela upploppet ner och inte ens målkameran kunde sära på dom.

Redéns fjärde finalhäst är Xanthis Harvey som var tapper tvåa bakom Bedazzled Zox.

Kvalens stora överraskning

Fredrik Wallins Global Debuty var en av kvalens stora överraskningar. Magnus A Djuse släppte ledningen välvilligt till Every Day Elegant som såg ut att ha loppet i sin hand. Global Deputy växlade tempo på bara några steg och avgjorde lätt.

– Det var en chock. Detta trodde jag aldrig och det är en dröm att vara med i finalen, sa Fredrik Wallin.

Stefan Melanders Following vann det avslutande kvalloppet tillsammans med Björn Goop. Segerreceptet var tidig ledning och Following stack ifrån sina konkurrenter på upploppet med luft kvar i lungorna.

Tre gånger Nurmos i Oaksfinalen

För de treåriga stona kördes också sex kvallopp till Svenskt Travoaks och som många gånger förr höll sig Timo Nurmos väl framme och kvalade in tre hästar till finalen.

Bonneville W.I. inledde och gjorde det på ett rejält sätt. Hon fick dra upp spurten knappa varvet före mål och hade långt fram till ledande Nycora. Mitt på upploppet krympte avståndet och Ulf Ohlsson kunde sitta tämligen lugn meterna innan mål.

Aurelia Express satt i rygg på ledande favoriten Jewilla och när luckan kom in på upploppet så exploderade Aurelia Express och avgjorde på några steg för Erik Adielsson.

Även Beat It tar plats i finalen via en stark andraplats bakom Olivia Coger.

Kan vara en bra investering

För bara några veckor sedan köptes Mattias Djuse-tränade Kayla Westwood på auktion för en dryg miljon kronor. Det kan visa sig vara väl investerade pengar. Kayla Westwood imponerade stort när hon vann sitt kvallopp för Magnus A Djuse. Trots att hon fick trava större delen av sista varvet i tredjespår så vann hon bekvämt.

– Hon är jättefin och har gjort många bra lopp. Det var överraskande att hon kunde vinna i dag då det var ett tag sedan hon startade. Det kändes bra hela upploppet ner, sa Magnus A Djuse.

Imponerade gjorde också Jörgen Westholms Queen Belina som sköljde över fältet 500 meter före mål och var sedan helt ensam över upploppet.

– Den här gillar jag. Hon dansar fram och detta blir spännande, sa Jörgen Westholm.

En riktig runner-up bland de treåriga tjejerna är kalmarhästen Olivia Coger. Fredrik Persson tränar och den här gången satt Stefan Persson i sulkyn. Olivia Coger travade sista varvet utvändigt ledaren och hade tidigt greppet på ledande Beat It.

Även i kvalen till Oaks kom det en riktig överraskning. Petri Salmelas Joy Sisu hade sämsta utgångsläget och satt bland dom sista i fältet. Det kördes frisk i täten och det bet rejält när Mika Forss lät Joy Sisu sträcka ut i sista sväng och hon nosade ut O´Mara Zon på mållinjen.

– Det var grymt. Loppet blev lite kört för oss. Jag tycker att hon var lite väl bortglömd, sa Petri Salmela.

Svenskt Travkriterium 2022 1. Bedazzled Zox (Roger Walmann) 2. Global Deputy (Fredrik Wallin) 3. Following (Stefan Melander) 4. Ante La Roque (Daniel Redén) 5. Bengan (Daniel Redén) 6. Greensboro Zet (Daniel Redén) 7. Every Day Elegant (Roger Walmann) 8. Coquaholy (Roger Walmann) 9. Mister Jupiter (Timo Nurmos) 10. Monastery Boko (Robin Bakker) 11. Xanthis Harvey (Daniel Redén) 12. My Dreams (Oskar J Andersson) 2 640 meter autostart Förstapris: 2.000.000 kronor (dubbla om hästen är med i Premiechansen) Visa mer

Svenskt Travoaks 2022 1. Aurelia Express (Timo Nurmos) 2. Bonneville W.I.(Timo Nurmos) 3. Olivia Coger (Fredrik Persson) 4. Queen Belina (Jörgen Westholm) 5. Kaya Westwood (Mattis Djuse) 6. Lawina (Claes Sjöström) 7. O´Mara Zon (Daniel Wäjersten) 8. Beat It (Timo Nurmos) 9. Joy Sisu (Petri Salmela) 10. Jewilla (Stefan Melander) 11. Carbonfiber (Mattias Djuse) 12. Nycora (Fredrik Linder) 2 140 meter autostart Förstapris: 1.400.000 kronor (dubbla om hästen är med i Premiechansen) Visa mer

Joakim Brundin, Kanal 75