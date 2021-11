Hamres V86-besked: ”Han tål tuffa upplägg”

En trolig spik

5 Only Be Kind To Me, V86-5

Sprang en låg 1.12-tid över aktuell distans senast när den fyraåriga märren fick trava barfota runt om för andra gången i karriären. Hon kommer förbi värsta motbudet 1 A Perfect Dutchess i starten och sen blir det mest troligt ett lugnt mellanvarv. Är hon är vid sunda vätskor måste segerchansen vara mycket hög – spets, slut.

Ett roligt drag

3 Nikki Minaj, V86-8

Avslutade fint i skymundan på V75 senast när hon höll ungefär samma fart över mål som betrodde 11 Heloise Am gjorde. Efter en strykning på första volten är hon nästan garanterad en fin position i den främre träffen och med lite tur med löpningsförloppet finns det kapacitet nog för att vinna mot det här motståndet.

Två heta ändringar

3 Karlotta (V86-1) går från norskt till helstängt huvudlag.

7 Go For Manny (V86-4) tävlar barfota runt om för första gången i karriären.

Två relevanta intervjuer

Frode Hamre om 7 Skate Trix, V86-1:

– Han vinner nästan alltid och har mycket kapacitet för klassen han tävlar i. Skate Trix tål tuffa upplägg så vi får söka oss framåt efter en bit och gå utvändigt om ledaren men jag tror han kan vinna därifrån också.

Kristian Malmin om 3 Z. Boko, V86-7:

– Det är små marginaler i V75 och jag var nöjd med insatsen senast även om vi fick ge oss sista biten. Formen ska vara intakt. Nu är hovarna lite slitna och det troliga är att han måste gå med skor den här gången. Men det gör inte så stor skillnad och jag tycker det ser bra ut på papperet. Han kan ta ledningen, men han är inte sämre med ett lopp bakifrån. Snarare tvärtom.