Hamre låg bakom norsk dominans

Norske proffstränaren Stian Eilefsen inledde med att sätta tonen inför kvällen. Före loppet var han inte nöjd med utgångsläget med sin Jefferson Dotcom i inledningen, men efter ett lopp i andra ytter avgjorde hästen enkelt med Johan Untersteiner i sulkyn.

Topptränaren Frode Hamre var en av frontfigurera inför kvällens och han höll sig längst fram på scenen när loppen avgjordes också.

Bästa chansen på förhand tyckte han att treåringen Ecurie D. var i sjätte avdelningen. Den unge talangen gjorde inte sin tränare besviken när han levererade kvällens vassaste prestation. Trots att flera motståndare försökte utmana hästen i ledningen gick han undan säkert, till synes helt okörd.

Kusken Björn Goop var full av lovord:

– Det finns jättemycket i honom. Han har många kvalitéer och har verkligen råämnet i sig för att bli en jättebra häst, sa han i TV4 och fortsatte:

– Det var lugna gatan, jag körde på säkerhet hela tiden och han fick gå i mål lite joggandes. Han hade mer att ge!

Efter tre starter i livet vet Frode Hamres unge supertalang inte hur det är att förlora och det här exemplaret är definitivt något utöver det vanliga.

I avdelningen efter skulle ”Norges näst bästa sto” Rebella Matters pröva jänkarvagn för första gången och även hon levererade en insats man inte kan önska mer av. Hon vann säkert från ledningen trots en ganska så tuff duell mot Alessandro Gocciadoros starka sto Zanzibar Wise As. Rebella Matters mamma Mystical News tränades även hon av Frode Hamre under en tid, och tillsammans vann de Norskt Trav-Derby för ston 2006. Mystical News vann även Norskt Travkriterium 2005 och sprang in över 2 miljoner norska kronor på sina två tävlingsår. Så dottern har att brås på och det är tydligt att Frode Hamre håller hästen högt.

I helgen väntar ännu mer spänning med Norge-tema. Förutom fin travsport med Jämtlands Stora Pris på Östersund på lördag så har vi ju Norges största lopp, Oslo Grand Prix, att se fram emot på söndag. Där blir jag inte förvånad om Looking Superb tar revansch för Elitloppet.