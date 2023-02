Hallå, Finland och Danmark – det är dags att vakna nu!

Malmqvists nya stjärna?

Visst, Tomas Malmqvist blev uppmärksammad med nominering till årets tränare och körde in tredje mest av alla tränare, över 30 miljoner kronor. Men min känsla är att han franska stjärnhästar ändå inte blivit särskilt ”household”. I fjol sprang t.ex. Jazzy Perrine in över fyra miljoner kronor i franska unghästlopp. Och som det ser ut har Malmqvist en ny treåring som kommer slåss i den franska kulltoppen i år. Kamehameha sprang in över 1,4 miljoner som tvååring på fyra segrar och tre andrapris. I söndags avgjorde Criterium des Jeunes (det första av två franska treåringskriterier) och Kamehameha och Björn Goop gjorde hela loppet i spets och var först över linjen, med blev nedflyttade till andraplatsen efter att ha stört Koctel du Dain över upploppet. Ett tufft beslut om man kollar TV-bilderna, men man får tro att det var tydligare på domarnas bilder. Andraplatsen betalade över en halv miljon kronor och Kamehameha blir mycket spännande att följa under säsongen.

Fler svenskframgångar

Att en sådan som Tomas Malmqvist, som har den största delen av sitt stall nere i Frankrike, skördar pallplatser varje vecka är ingen nyhet. Men vi har även andra svenska tränare som haft fina framgångar i veckan. Fredrik Wallins femåriga sto Icone de l’Etre knep ett andrapris på Vincennes i tisdags.

Montéspecialisten Self Explosive, som står på Christoffer Erikssons lista för tillfället, nöp en silverpeng under Vincennes söndagstävlingar. Och på Laval i söndags eftermiddag tog Dats So Cool, tränad av Eric Martinsson, sin första franska seger. Hästen, som i Sverige kanske allra främst sökt en smygresa för att spurta till slut, flög till spets och ledde alla 2850 meter och belönades med cirka 160 000 kronor.

Utrustningsdetaljer

Det var lite udda när det, några minuter EFTER målgång, dök upp en utrustningsförändring i V75-7. Vinnande Hierro Boko ändrades från vanlig till amerikansk sulky. Tränare Hannu Korpi hade inte anmält korrekt utrustning och fick då också böta 1 500 kr. Att man ändrar i efterhand är mycket bra så det blir rätt i info inför kommande starter. Och det är bra att vi faktiskt delar ut böter när det inte stämmer, då vi i Sverige till skillnad från våra grannländer faktiskt har ett inarbetat och välfungerande system när det kommer till sko- och vagninfo…

Vakna!

För hallå – Finland och Danmark– bättre kan ni. Norrmännen har inlett sin resa, med blandad framgång. Men när det kommer hästar från Finland och Danmark så finns det exakt noll information om hur hästen gått utrustad. Det är 2023 och inte direkt så tekniken saknas…

Prix de Paris

Vi har bara två veckor kvar av Vincennes vintermeeting och på söndag avgörs Prix de Paris över mastiga 4 150 meter. I den tidiga anmälningslistan är Honey Mearas och Moni Viking de två svensktränade namnen, men även hästar som Pd’A-vinnaren Hooker Berry, Prix de France-vinnaren Ampia Mede SM och Cornulier-vinnaren Flamme du Goutier finns i den preliminära listan. Mumma!