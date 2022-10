Don Fanucci Zet och Brother Bill (V75-5) är klara förhandsfavoriter när SM går på Åby i morgon.

Jag tänker chansa bort båda.

Hål i huvudet? Ja, kanske det.

De två favoriterna tränas av Daniel Redén och Timo Nurmos.

Så jag kan stå där med dumstrut på.

Men jag sätter frågetecken i kanten för distansförmågan – både för Don Fanucci Zet och för Brother Bill.

Och kalla fakta – nio av de tio senaste upplagorna av SM har gått till hästar med en fransk faderslinje.

Och de fem senaste vinnarna?

Alla är efter Ready Cash.

Så mina två streck. En trolig Ready Cash-son – Oscar L.A..

Och en rolig son till den franska superhingsten – tvåprocentaren Oracle Tile.

”You’ve got to know when to hold ’em, know when to fold ’em.”

Sjunger Kenny Rogers i The Gambler.

Något för Hasse Lord Skarplöth att tänka på.

Omsättningen på Big 9 i onsdags kväll? Kravlade sig med nöd och näppe över en miljon …

Så är det inte dags att lägga ner skräpet?

Mindyourvalue W.F. (V75-2) är ett fenomenalt tränarjobb av Robert Bergh. Nioåringen har dragit in mer än tio miljoner och allt talar för 250 000 kronor till i morgon.

Tre montéstarter på Åby har givit tre segrar och 750 000 kronor in.

56% av insatserna? En våldsam underskattning av hans chans.

I hjärntrusten på ATG gnuggas det kanske händer.

När V86 flera dagar i sträck omsatte stora pengar och resulterade i en jackpot och en omsättning i onsdags på 47 miljoner.

För min del?

Ett iskallt påhopp på alla som är genuint intresserade av spel på trav.

För vem – förutom proffsspelare och systemläggare för stora bolag – kan sätta sig och dag efter dag böka med åtta lopp?

Det är klart att Honey Mearas (V75-1) blir av med ledningen. Och att det därmed blir problem för Örjan Kihlström.

Men värt att notera.

Stall Zet har två segrar i det här loppet och Daniel Redén har säkert vässat lite extra för att Honey Mearas ska ta hem segern. Och därmed ett mycket värdefullt hederspris.

Så det här löser Örjan.

På ett eller annat sätt.

Sveriges mest underskattade kusk fick chansen i Hamburg i måndags när Johan Untersteiner var upptagen på hemmaplan och hans pappa Peter avstängd.

Jörgen Sjunnesson skötte sina kort perfekt och Toto Barosso och Indy Rock vann var sitt storlopp med 200 000 kronor till vinnaren.

Apropå Johan Untersteiner. Han har vänt en lång tids svacka till en härlig formtopp och inte nog med två lagerkransar från Tyskland – i onsdags fick Johan en till när treårige Dancer Brodde vann ett stort lopp på Åby.

I morgon startar Johan fina fyraåringen Crown Wise As (V75-3) i Ungdoms-SM.

Halvbrodern till tjugofaldige miljonären Vivid Wise As har hittat storformen sent på säsongen och körs av säkre Victor Rosleff.

Förstastrecket är givet. Men ungdomarna som kör har anförtrotts väldigt fina hästar och Bold Request är ett bland många motbud.

Åbys program är ett föredöme. Det finns på nätet och innehåller en myckenhet läsning för oss travnördar.