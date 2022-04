”Hade tur – var bara millimeter från artären”

Det var under breddloppsdagen på Solvalla i söndags som olyckan var framme i det andra loppet. Mantorpsamatören Erica Bergsten red egentränade Isla de Pinos som stormade till täten – men i fel gångart.

Därefter blev det till synes omöjligt för ryttaren att få stopp på hästen som skenade på insidan av ledarhästen på säkerhetsspåret. Valacken tog inte styrning i höger tygel då sadeln skruvat på sig och checkremmen som satt fast ställde hästen inåt banan.

– Allt går ganska fort under ganska lång tid för jag satt på hästryggen ganska länge och funderade på hur jag skulle göra det så säkert som möjligt. Jag hänger på sidan, sadeln hänger nästan under magen och jag vet att jag måste hänga kvar på hästen för att sparka av mig stigbygeln. Jag hade ju fastnat med foten. Sen släpper jag nog bara allt när jag kände att jag var loss. Då har jag inget att hänga kvar i, återberättar Erica Bergsten.

”Den levde sitt eget liv”

Erica Bergsten kände direkt att armen inte hängde med i rörelserna när hon fallit av.

– Jag har flugit i backen ganska många gånger. Så jag reflekterade över hur jag kunde röra mig och vart jag hade ont. Den ena armen följde inte med alls. Den levde sitt eget liv. Jag visste att den var helt av och sa det till närmsta person. Och det stämde.

Först togs hon till S:t Görans sjukhus men sedan beslutades det att hon skulle opereras hemma i Linköping. Operationen genomfördes i måndagskväll och i tisdags fick hon äntligen komma hem. Det var en olidlig väntan.

– Det här med att vänta på att bli ihoplappad och inte veta hur allvarligt benbrottet är var tufft. Eftersom det var en öppen fraktur så handlar det också om en infektionsrisk. Jag har gått på antibiotika, så de har varit noga med att det inte ska komma in smuts.

Resultatet av fallet blev en bruten överarm, och där hade hon tur i oturen.

– En öppen fraktur innebär att armen gått av och att benpiporna gör hål i vävnaden. Det blir en öppning helt enkelt. De visste först inte om det var ett litet sår eller om det gick hela vägen in, och det var djupt hela vägen in. De behövde inte öppna upp på något annat ställe under operationen för att se hur skelettet såg ut, säger hon och fortsätter:

– Läkaren sa att jag hade tur. Det var bara millimeter från artären och den här nerven. Jag hade riktig tur med frakturen, att det inte trasats sönder mer.

”Skönt att höra”

42-åringen arbetar som sjuksköterska till vardags.

– Det är väldigt svårt inom vården som det är så jag har lite dåligt samvete för mina kolleger. Vi är några stycken som försöker lösa det för varandra när någon är sjuk, nu får de andra lösa det åt mig.

Men något har hon i varje fall att se framemot, på lördag kommer det ytterligare en fyrbent vän hem till stallet och med den hoppas hon på fler montélopp med framöver.

– Då har jag ytterligare en häst att ta hand om, det passar väl inte riktigt in i det här men nu är det så, säger hon med ett skratt.

Erica Bergsten vill inte ta något beslut ännu om Isla de Pinos framtida karriär som travhäst, men berättar i alla fall att han efter omständigheterna mår bra.

– Min pappa fyllde 70 år i tisdags och han var ute och red en mil på honom i går och sa att han var precis som vanligt. Det var skönt att höra att han ändå är som vanligt här hemma.