”Hade inte räknat med den här utvecklingen...”

Efter lärlingsår på Solvalla drog löftet Oskar Kylin-Blom i gång en egen rörelse på Gävletravet i början av 2018.

Rivstart är ett nött ord som med fog kan användas.

Oskar jobbar tillsammans med sambon Emilia Leo och paret hann inte ens flytta ut på gården några mil utanför Gävle, innan framgångarna började komma.

I lördags vann Emilia bronsdivisionen i V75 på Solänget med egentränade Sign Me Up Too och på lördag är det dags igen för sexårige Antonio Tabac och Oskar i silverdivisionen.

Den svartgråe skimmeln har Oskar på leasing av en hästägare hos Stig H Johansson och hästen kom till stallet i maj. 18 augusti vann man silverloppet hemma i Gävle tillsammans, två veckor senare blev det en ny seger i silver på Jägersro.

Antonio Tabac har imponerat och är med sina två segrar i samma meeting dubbelt klar för den stora finalen på Solvalla 29 september.

Nu hinner sommarens häst i silverdivisionen med ytterligare en start i samma meeting.

– Ja, nu blir det ordentligt, säger Oskar Kylin-Blom skrattande. Men jag bestämde tidigt att jag ville starta honom var 14:e dag och eftersom han verkligen trivs med livet och springer på den glädjen också, finns ingen anledning att ändra på upplägget.

”Häftigt och tacksamt”

Antonio Tabac har på sju starter i den nya regin sprungit in 650 000 kronor, fördelat på fyra segrar, två andrapris och ett fjärdepris.

Segrarna i travets elitserie har tagits den tunga vägen. I Gävle lekte grållen med motståndet från positionen utvändigt ledaren, senast på Jägersro avgjorde han via tredjespår utan draghjälp sista 700 meterna av loppet.

– Han är fantastisk. Jag hade inte räknat med att det skulle vara den här utvecklingen som det blivit men det är jäkligt häftigt och tacksamt, säger Oskar som menar att han hade varit nöjd om han, som han säger: ”bara fått vara med och visa upp sig lite i V75 på lördagarna”.

Flyttdatum inte bestämt

Alla täta starter gör att hästen bara behöver uppmjukande jobb och däremellan får han leva hagliv.

Oskar Kylin-Blom och Emilia Leo ska hyra in sig på en gård i Hedesunda några mil söder om Gävle men har inte fått tillträde till den ännu.

– Men det är grymt fina träningsmöjligheter inne på travbanan i Gävle också, så förutom att det är lite lite med hagar funkar det bra för oss inne på banan också. Nu är det klart att vi får börja flytta hästar till gården men vi har inte riktigt bestämt när vi ska göra det, säger han.

I helgen var Oskar var i Norge och köpte fyra hästar med sig hem från en auktion. Samtidigt var sambon Emilia en sväng till Örnsköldsvik med Sign Me Up Too som hon står som tränare till och knep tredje V75-segern med valacken sedan i juni.

– Hon är suveränt duktig och även om vi hjälps åt så har vi delat upp det så att hon sköter sina hästar och jag mina. Faktiskt så är det så att jag har tre skrivna på mig som hon också tränar.

Antonio Tabac har inlett från spår elva vid segrarna på slutet. På lördag lottades han till ett prydligt tredjespår vilket måste kännas bra?

– Ja, f-n - ätligen ett bra spår liksom. Han har hittat en jäkla form och han trivs så bra med livet och känns så bra som jag vill ha honom. Men jag vet ju hur svårt det är och att man bara inte kan ställa krav på tre raka V75-segrar i silver. Samtidigt… förutsättningarna ser väldigt bra ut för att det skulle kunna bli så. Inga utrustningsändringar. Vi kör samma med ett norskt huvudlag och barfota fram.

Hur ser du på hästarna han möter?

– Jag har stor respekt för M.T.Joinville och den där Moni Viking blev jag väldigt imponerad av på Bergsåker. Så det är bra hästar med i loppet och allt kan hända.

Maracanazo (V75-1) är ett nyförvärv som slutade tvåa i debuten för er i första starten på tre månader senast. Segerfunderingar nu?

– Jag var jättenöjd med honom. Han hade bra fart över linjen och var pigg och glad efteråt och öronen framåt över mål över lite opassande kort distans. Det var öppet huvudlag och järnskor då eftersom det skulle bli ett test. Naturligtvis tror jag att hästen gått framåt med det där loppet. Nu blir det troligen så att vi rycker framskorna och eventuellt stoppar vi i ett par rycktussar. Med bra tempo under vägen tror jag han gör ett bra lopp. Det kan bli seger men jag är jättenöjd om han är tvåa, trea eller fyra också.

Mikael Wikner, Kanal 75