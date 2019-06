Guide: Här avgörs helgens travfester

Rättvik

Rättvikstravet bjuder under midsommarhelgen in till två härliga travdagar. Först ut: Kvällstrav under torsdagen, där även V5-spelet avgörs. Den stora sportsliga höjdpunkten låter dock vänta till midsommardagen, då travbanan arrangerar veckans Grand Slam 75-omgång. Eller vad sägs som Daniel Redéns unghäststjärna Conrads Rödluvan eller Stefan Melanders stjärnduo Milligans School och Evaluate? Kort sagt: Vill du se topphästar den här helgen är det Rättvikstravet som gäller!

TORSDAGEN:

Datum: 20 juni

Då öppnar banan: 16.30

Då körs första loppet: 18.30

Spelstopp V5: 19.15

LÖRDAGEN:

Datum: 22 juni

Då öppnar banan: 11.30

Då körs första loppet: 13.45

Spelstopp Grand Slam 75: 15.00

Dannero

Även Dannero arrangerar trav under midsommartorsdagen. Travbanan, som ligger belägen i Ångermanland en bit utanför Kramfors, bjuder in till kvällstrav med V64. På banan avgörs bland annat ”High Coast Midnight Race” och Midnattspokalen.

Datum: 20 juni

Då öppnar banan: 16:00

Då körs första loppet: 20.00

Spelstopp V64: 21.06

Hagmyren

Idylliska Hagmyren, en bit utanför Hudiksvall, har sedan flera år tillbaka anordnat midsommarfirande med dans runt stången, tipsrundor, ponnykörning – och naturligtvis även travlopp.

Datum: 21 juni

Då öppnar banan: 10.00.

Då körs första loppet: 12.35.

Spelstopp V64: 13.19

Skellefteå

De som vill uppleva kvällstrav under midsommardagen kan med fördel ta en tripp till Skellefteå. Grindarna till Skellefteåtravet öppnar runt åttasnåret och sedan är det travfest med bland annat V64 som står på schemat. Kvällen avslutas med loppet Midsommarkransen, där vinnaren belönas med 100 000 kronor

Datum: 22 juni

Då öppnar banan: 16.00

Då körs första loppet: 19.00

Spelstopp V64: 21.00

Kalmar

Helgens V75-omgång avgörs på söndagen, där Kalmartravet står som värd. Omgången håller fin sportslig klass då storloppen Kalmarsundspokalen och Kalmarsundsstayern avgörs. V75 på Kalmartravet söndagen efter midsommar är en tradition som sträcker sig flera år tillbaka.

Datum: 23 juni

Då öppnar banan: 12.30

Då körs första loppet: 14.45

Spelstopp V75: 16.20

Vincennes

Önskar du hög sportslig kvalitet utanför Sverige under midsommarhelgen? Då är det Frankrike och Vincennes som gäller. Det körs flera fina lopp på både fredagen och söndagen – men Prix René Ballière på söndag är den klart största höjdpunkten. Till start kommer bland annat Bold Eagle, med Björn Goop i sulkyn, som vunnit loppet tre år i rad.

Datum: 21 juni och 23 juni

Spelstopp V4 fredag: 19.00

Spelstopp V4 söndag: 14.00