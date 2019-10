Granqvists miljonjubel: ”Har inte förstått det”

Det blev en ny seger för Marcus Melander-tränade stjärnhästen Greenshoe i storloppet Kentucky Futurity i Lexington.

Tv-profilen Lasse Granqvist följde loppet på plats tillsammans med de andra delägarna Hasse Backe, Morten Langli och stall Courants Anders Ström.

Dagen efter storsegern som var värd 225 000 dollar, motsvarande cirka 2,2 miljoner i förstapris, är Lasse Granqvist ute på en uppfriskande morgonpromenad innan planet lyfter hem till Sverige.

Trots att det kraftiga regnet som öste ner när topploppet skulle avgöras – än håller i sig så är programledaren nöjd.

– Det roliga var att hästen fortsatt är i fin form och alla intressenter runt hästen var faktiskt här. Det är olika ägare och alla har olika kalendrar. Han ska ju snart slut tävla med sannolikhet och det kanske var sista gången alla fick vara på samma bild med vad man ändå får säga är en undantagshäst.

Applåderade redan 100 meter kvar

Det var så klart lite nervöst när miljonloppet skulle avgöras men kretsen kring hästen kunde unna sig tidiga applåder på upploppet.

– Det blir nerver, och ingen skillnad mot Hambletonian. Jag och Hasse sökte oss upp mot upploppsläktaren. Även Morten Langli men han gömde sig så han var nog än mer nervös, säger han och fortsätter:

– Det var vågat, men jag tog faktiskt upp och applådera redan när det var 100 meter kvar. Det var många andra som också gjorde det.

I Hambletonian blev det en andraplats för Greenshoe och den här segern värmde mycket för ägarna.

– Det var kul att han fick vinna ett riktigt stort lopp.

Nu väntar Breeders Crown senare i oktober för hästen innan avelsboxen väntar. Hästen har värderats till omkring 140 miljoner kronor efter att ha syndikerats som avelshingst.

”Det har varit intensivt”

Hur har det varit att få uppleva en sådan här häst som Greenshoe?

– Vi satt och snackade om det i går. Jag tror inte att jag har haft förmågan att förstå ännu. Man har nog inte fattat vilken typ av häst det här är. Det har varit så intensivt. Bara det som har hänt med hästen på två månader.

Lasse Granqvist hyllar familjen Melander, då särskilt tränaren Marcus och hästens närmsta följeslagare Mikaela.

– I Hambletonian var han så himla het och så i går spelade inget roll, han brydde sig inte om regnet och inte att han gick en del av loppet först i andra spår. Han bara drog ifrån dem.

– Nu ska han sluta tävla, men det är klart att man undrar vad det hade kunnat bli av det här. Massa faktorer hade ju varit annorlunda om han tävlat i Europa men det finns mycket som tyder på att han varit skarp även på den marknaden. Men nu är det inte så och därför var det roligt att han fick vinna ett stort lopp – och alla var där.

Följde Stockholmsderbyt på håll

Under söndagen spelades flera viktiga toppmatcher i allsvenskan. Men duon Lasse Granqvist och Hasse Backe som vanligtvis jobbar med fotbollen i C More följde matcherna så gott de kunde ändå.

– Tidskillnaden gör att man kunde avsluta frukosten med allsvenskt Stockholmsderby. Matchen mellan Malmö FF och IFK Göteborg blev lite svårare för då var vi på väg ut till banan, då är det lite otrevligt att sitta och kolla på mobilen.

Han fortsätter:

– Vi har varit öppna och transparenta med ledning och de förstår också det här. Det är ju generellt rätt mycket trav på TV4. Man säger att det här är ”Once in a Lifetime” och det är verkligen det här.