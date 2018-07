1 januari drog Oskar Kylin Blom igång som proffstränare vid Gävletravet. Trots få starthästar har det gått som tåget och minst lika bra har det gått för hans sambo. I början av juni vann Emilia Leo dubbelt på V75 där en av segrarna togs med egentränade Sign Me Up To. Senare samma månad körde Oskar Kylin Blom egentränade Antonio Tabac till seger i finalen av High Coast Midnight Race. Tillsammans har de nu passerade miljonen inkört som tränare.

– Det bästa hittills var när Emilia vann i Östersund, den helgen var rätt sjuk. Hon vann ju tre av fyra lopp och ett av dem med Sign Me Up To. Det var en klump som släppte och en bekräftelse på att det vi gör funkar. Och det blev samma när Antonio vann på Dannero. De två sakerna slår lite högre än allting annat, berättar Oskar Kylin Blom som värdesätter att ha någon att dela framgångarna med.

– Det betyder väldigt mycket och det är roligt när det går bra för oss båda. Det blir också lättare och vi försöker hjälpa och stötta varandra hela tiden.

Prisas med stipendium

Sedan 2016 delas ett stipendium ut i Joakim Sandkvists ära, Halmstadtränaren var bara 28 år när han gick bort 2014. Förra veckan stod det klart att Oskar Kylin Blom tilldelas stipendiet i år med motiveringen:

”Årets stipendiat är inte bara en skicklig körsven. Han har också inlett sin professionella tränarkarriär mycket lovande. Utöver detta gör hans personlighet att han för Joakim Sandkvists arv vidare. En glad och positiv kille med förflutet i ponnytravet som ställer upp i alla lägen.”

För Gävletränaren var det en oväntad men positiv överraskning.

– Det fanns inte en tanke någonstans på att jag skulle få stipendiet. Jag gläds så mycket åt det och motiveringen tycker jag är jättefin. Då vet jag att jag gör någonting folk uppskattar och det är det man vill.

”Växer en klass där framme”

På onsdag är det dags för V86 på Sundbyholmstravet där Eskilstuna Fyraåringstest avrundar omgången. Före det har Oskar Kylin Blom två uppsittningar och tillsammans med Linda’s Girl (V86-4) kan han ta tredje raka segern.

– På Visbytravet var hon grymt fin och det var roligt att hon fick gå i ledningen för en gångs skull. Senast var jag optimistiskt på förhand men allting blev ju bara fel när startlistan kom och vi fick spår 8. Vi ryckte framskorna för första gången och sen tappade hon ena bakskon men hon höll undan med en halv längd ändå, säger kusken som är nöjd med onsdagens bakspår.

– Hon går bäst i ledningen eller i dödens (första positionen utvändigt) och växer en klass när hon är med där framme direkt. När jag får chansen kommer jag att söka mig framåt. Det är bra hästar med men hon borde ha lite respekt med sig med tanke på hennes prestationer och jag tror naturligtvis på jättebra chans med henne. Det blir skor runt om igen.

Oskar Kylin Blom sitter även upp bakom en ny bekantskap, Håkan Wallberg-tränade Selma Töll (V86-2).

– Jag har aldrig kört henne men hon är startsnabb och borde kunna från en bra resa från innerspåret. Det gäller först och främst att hitta rätt rygg, hon ska inte gå i ledningen vad jag förstått. Hon har gjort bra lopp på slutet och har bra form. Jag blir inte förvånad om hon dyker upp bland de tre främsta om hon får rätt rygg.

Av Gina Söderlund/Kanal 75