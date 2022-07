God segerchans oavsett resa nu

TVÅ TROLIGA

V86-4: 1 Hail Mary

Elitloppstvåan hör till världseliten och har en väldigt passande uppgift framför sig här. Segerchansen bör vara god oavsett resa.

V86-5: 6 Parfait A.F.

Hade allt under kontroll från spets senast och är obesegrad i ledningen. Nu är det lite tuffare motstånd men läget är perfekt och femåringen har bra chans på tät igen.

TVÅ ROLIGA

V86-2: 12 Father Simon

Var tvåa från utvändigt ledaren senast och formen är nog nära toppen för Björn Goops fyraåring. Tål en del jobb och streckas tidigt.

V86-6: 1 Billy Idol

Är på väg mot toppformen med två lopp i kroppen efter uppehåll. Hästen slipper bakskorna och det är passande läge och distansplus.

TVÅ HETA INTERVJUER

V86-1: 7 So Far Away Ås

– Han känns jättebra för dagen. Senast i SprinterMästaren fick han gå i andraspår mot stentufft motstånd men kämpade bra hela vägen. Jag är nöjd att vi fick framspår och han är snabb ut så vi laddar framåt. Jag tycker uppgiften ser bra ut på på pappret, säger Kenneth Haugstad.

V86-8: 7 Asnaur dei Rum

– Hästen kom nyligen till oss och har sett mycket fin ut i träningen och verkar vara en bra häst. Han var blek i sista loppet i Italien då han blev hetsig efter en omstart och kvävde sig i loppet. Asnaur dei Rum kan vara lite lurig bakom bilen och har gjort långresan från Italien för bara två veckor sedan så vi får se hur formen är. Det är dock en häst jag tror kan gå en 10-tid på svenska banor framöver. Barfota fram, jänkarvagn och öppet huvudlag, säger Manuele Casillo i stallet.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-6: Jänkarvagn och helstängt huvudlag på 5 Voice of Reason.

V86-8: 10 Beacon Kronos ska tävla i amerikansk sulky för första gången sedan Kungapokalen i fjol där det slutade i galopp. Han har dock tävlat bra i den vagnen före det.