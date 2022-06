Det kan gå vägen trots tuffa läget

DAGENS BÄSTA

6 Starbec’s A.To Z. (V64-1) svarade för en bra comeback och senast var han segermogen efter att ha pressat sig till ledningen. Anders Svanstedt har bra form på stallet och sexåringen har flera segrar över lång distans. I ett litet fält har Starbec’s A.To Z. bra chans till en ny fullträff.

DAGENS CHANSNING

12 So Far Away Ås (V64-6) mötte tuffa fyraåringar i ett Breeders Crown-lopp senast och satt fast med krafter kvar. Hästen står perfekt inne penningmässigt och trots läget kan det gå vägen.

DAGENS AVSLAG

6 Dark Roadster (V64-3) var inte som bäst senast och nu blir det lite längre mellan loppen. Hästen är snabb bakom bilen och gynnad av kort distans men det är frågetecken för formen och Dark Roadster har flera kvicka konkurrenter på insidan.