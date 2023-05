Gocciadoros stjärna tog hem storloppet

Europas näst största sprinterlopp avgjordes på Agnano-banan i Neapel under söndagskvällen. Det kördes i vanlig ordning tre försök, där vinnarna i respektive heat var Usain Töll, Capital Mail och Vernissage Grif. Alessandro Gocciadoro kvalade in fyra egentränade hästar till finalen – efter att ha haft hela nio av de 27 startande hästarna i försöken.

Väl i finalen valde han att köra Vernissage Grif efter dennes enkla seger i försöket där fuxen var snabbast av alla på tiden 1.10,1/1600a. Den nioårige hingsten efter Varenne försvarade där fjolårets seger i Lotterian och tog andra raka fullträffen i det italienska storloppet för äldre eliten. Han gjorde det på ett imponerande sätt och krossade konkurrenterna trots ett tufft lopp utvändigt om ledande Capital Mail. Vernissage Grif kopplade greppet mitt på upploppet och vann på det nya löpningsrekordet 1.09,6 över distansen 1600 meter med autostart.

Tvåa i mål blev Holger Ehlert-tränade Bief Dipa som avslutade bra efter en resa i rygg på Vernissage Grif, medan favoritspelade Capital Mail höll till tredjeplatsen.

Förstapriset uppgick till cirka 2,2 miljoner kronor. Den redan elitloppsklara Vivid Wise As fick en blytung resa då han hängde i tredjespår loppet igenom och slutade näst sist av de felfria hästarna på 1.10,4. Den svenskfödda duon Usain Töll slutade femma på tiden 1.09,9 efter segern i försöket, och Bythebook, som tog sig till final via en tredjeplats i försöket, galopperade in i första sväng och blev diskvalificerad.

Michael Carlsson, Kanal 75