Glöm det – är veckans enklaste singelstreck

Beträffande Selected News (V75-5) finns det olika möjligheter att se på hans chans.

På minussidan. Han har ingen seger i raden. Han har aldrig vunnit på lång distans. Och han riskerar att bli fast invändigt.

Men – look on the bright side.

Det är en försiktigt matchad femåring. Som förmodligen har det bästa framför sig.

Svante Ericsson som tränar har kommit ur en lång svacka. Och presterar på sedvanligt hög nivå.

Och det där med att Selected News inte vunnit på lång distans. Glöm det.

Hans bästa form är andraplatsen i Harper Hanovers. Över tre varv.

Och mest positivt. Selected News har tagit åtta av sin tio segrar med skor runt om. Och hans värsta konkurrenter har de senaste åren inte vunnit åtta lopp tillsammans. Med skor på hovarna.

Så allt som allt. Ett singelstreck för Selected News.

Övervikt är ett problem som drabbar allt fler svenskar.

Nu ryktas det att en ny myndighet skall skapas för att komma till rätta med problemet.

Tanken är att Matinspektionen ska tilldela varje svensk en maxvikt. Om den överskrids ska individens ätande sättas under kontroll.

Ett lurigt kallblodslopp är en höjdare i den här jackpotomgången.

I vanlig ordning konsulterar jag Jan-Olov Persson.

– Jag tror att Gorm (V75-6) slår Grisle Odin G.L., säger Janne.

– Hästarna på mellanvolten har jag ingen känsla för. Men min egen Kavaleren blir svårfångad när han står 40 meter före.

Skor på och ett besvärligt femtespår?

– Han kommer att fungera fint.

Kavaleren verkar vara en synnerligen intressant 4-procentare...

Matinspektionen var naturligtvis ett påhitt.

Men som Spelinspektionen agerar är ingenting omöjligt...

Den årliga pajkastningen är i gång – tvåårslopp eller inga tvåårslopp?

De som älskar äldre stjärnor har sin uppfattning klar. Och på andra sidan står de som vill se maxade unghästar tävla om större och större potter.

Vad jag tror?

Ett utökat tävlande med tvååringar är ett ekonomiskt ”måste”.

Vad jag efterlyser?

Att prispengarna till tvååringarna fördelas på flera halvstora lopp och en mängd små lopp. I stället för jättepotter som bara gläder en eller ett par hästägare.

Att gå emot teamet Magnus Djuse – Timo Nurmos är kanske inte särskilt smart.

Men Indira Split (V75-4) har 47 % av insatserna och det har jag svårt att köpa.

När hon ska ta på skorna efter en lång rad barfotastarter. Och tävla i en vanlig sulky.

Så det blir som vanligt i stolopp med flera volter.

Bred gardering.

Ett klurigt voltlopp inleder. Mellby Ironman, Castor the Star, Corazon de B. och Turenne är alla snabba ur groparna.

Så räkna med en eller ett par omstarter i ett lopp där starten kan bli helt avgörande.

Streck för alla fyra och Lardedo Boko får också en markering.

Veckans besvikelse för min del?

Att Devils Tongue (V75-7) inte fick ett bättre spår.

Fyraåring har en helt missvisande formrad. Och hade varit ett härligt singelstreck med ett bra framspår.

Nu?

En 10-procentare som behöver tur på vägen.