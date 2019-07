V86 fortsätter sin sommarturné och nu har turen kommit till Visby-travet. Onsdagens omgång är dessutom extra intressant spelmässigt då den kryddas av en saftig jackpot. En ensam vinnare kan ta hem tolv miljoner kronor enbart på åtta rätt, enligt ATG:s beräkningar.

Visby-travet, eller Skrubbs som det också heter, får celebert besök även på det sportsliga planet. I Gotlandslöpningen med 150 000 kronor till vinnaren startar Perfect Spirit. Vinnaren av Hambletonian, Kungapokalen och Sprintermästaren blir storfavorit till segern från ett perfekt läge med spår två bakom bilen.

Gjorde sig illa i hagen

En annan topphäst som också tar båten över till ön är Global Welcome. Den fyraårige hingsten har vunnit tolv lopp på 15 starter och sprungit in drygt 4,3 miljoner kronor. Som tvååring segrade han i Svensk Uppfödningslöpning och i fjol vann han finalen i Breeders Crown efter att ha slagit svenskt rekord (och tangerat världsrekord!) med tiden 1.12,0/2140a när han vann semifinalen. Men efter senaste starten den 11 november har vi inte sett till unghäststjärnan på tävlingsbanan.

– Global Welcome (V86-2) var fantastiskt bra i fjol och han var ju tillsammans med Attraversiamo mina bästa treåringar. Han var startklar tidigt i våras men gjorde sig illa i hagen precis innan han skulle årsdebutera. Han kom in i stallet med en tjock has men det var som tur var inte några ligament- eller skelettskador utan bara mjukdelar. Ändå har det tagit väldigt lång tid, säger Svante Båth.

– Nu har han tränat regelbundet en längre tid och är väl förberedd när han kommer ut. Jag var inne på Solvalla och körde 1.15,5 över 1600 meter med honom förra veckan och det var med spända linor och gott om krafter kvar. Hästen kändes väldigt fin då och är redo för comeback.

”Är min bästa chans på V86”

Global Welcome är favorit i den andra V86-avdelningen för Erik Adielsson. Han startar ensam från 60 meters tillägg och möter blott sex konkurrenter. Tränare Båth är optimist och tror på seger.

– Han möter bra hästar som är i form men är så bra i grunden att det vore fegt om man inte skulle tro att han kan vara med i segerstriden. Sedan kan han få stryk ändå trots att han gör ett bra lopp och då kan jag ändå vara nöjd med det. Han har ju visat att han är en topphäst och det är starkt gjort att ha tjänat drygt fyra miljoner innan fyraåringssäsongen är över. Jag tycker att han är min bästa chans på V86, säger Båth.

Hur blir det med balans och utrustning?

– Vi smyger igång lite och kör med skor runt om och vanlig vagn. Vi tar inte fram något extra redan nu.

Problem med utrustningen senast

Solvalla-tränaren har ytterligare tre hästar med inom V86-spelet. Han kommenterar dem på följande vis.

– Arras Cando (V86-1) är rätt så kvick ut och trivs om han kommer till ledningen. Senast slog han i vagnen och fick lite problem med utrustningen så vi glömmer det loppet. Vi byter till vanlig vagn den här gången. Det har varit lite diffust i de senaste starterna och han har inte fått full utdelning. Men hästen känns ändå bra och kan öppna rejält och har vunnit flera lopp från ledningen. Barfota fram som vanligt.

– Lovely Bro (V86-3) är en jättefin häst som har utvecklats bra och vann senast efter ett perfekt lopp. Hon har fått ett fint läge här och borde få en bra resa på nytt. Utan att ha koll på motståndet så tycker jag att hon borde vara ett tidigt bud. Skor runt om.

– Mellby Hope (V86-5) började bra men sedan har det blivit fel för henne i loppen och senast var hon med i en för tuff körning och blev trött till slut. Det viktigaste nu är att hon går felfritt och så vill jag se henne bakifrån den här gången. Så får hon försöka att komma tillbaka i rätt gängor igen. Inga ändringar, skor runt om, säger Svante Båth.

Av Michael Carlsson/Kanal 75