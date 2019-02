Glad att jag inte satt i domartornet i kväll

Vi bjöds på en händelserik V86-inledning. Tale of Jacks med Kaj Widell var först över mål, men efter en stunds funderande valde måldomarna att diska ekipaget. Istället gick segern till superskrällen Let It Happen W.W. som avslutade bra som tvåa efter en smygresa. Därmed första segern i livet.

Eller ja… ettan i segerkolumnen i alla fall.

Nu har jag inte sett diskningssituationen från alla vinklar som finns men det kändes hårt vid första anblicken. Det var dock kontakt mellan ekipagen på den andra filmen som jag såg och jag är glad att det inte var jag som satt i tornet och skulle ta beslutet. En hel del upprörda spelare efteråt, så klart.

Men vad är det man brukar säga? Domaren dömer.

Kaj Widells syn på saken:

– Jag tyckte att jag väntade tillräckligt länge och att det fanns plats. Den andra bryter ut lite som jag ser det. Jag trodde inte att vi skulle bli diskade.

Måldomare Johan Axberg:

– Vi noterade att han knuffade sin medtävlare två gånger och skaffade sig fördel. Och därmed hittade loss. Han hade inte vunnit loppet annars.

Erica är inte lätt att räkna på. Har då och då noll startpoäng men på en bra dag är hon vass. Och rätt dag hade hon i onsdags.

Trots en tung inledning fram till ”dödens” tryckte hon sönder ledaren och kunde sedan svara favoriten som fått ett perfekt lopp.

Grymt bra! Tänk om hon alltid kunde tävla så...