Gigant Neo är död – ”Tarzans” sorg

Gigant Neo är en av Sveriges främsta travare genom alla tider.

Stefan Melanders stjärnhäst krönte karriären genom att vinna Prix d'Amerique år 2006, samma år hingsten slutade sin sagolika karriär på tävlingsbanan. Segern kom efter att vinnaren Jag de Bellouet diskvalificerats på grund av otillåten medicinering.

– Han fick somna in för att han hade lite problem med fräschören. Han bodde sista året i Danmark som avelshingst. Det är tråkigt, Giganten var Giganten. Det är nog den hästen som har kutat in mest pengar av alla mina hästar. Det var en ruggig häst.

Vad betydde han för dig?

– Han var efter en pappa som lämnade lite pigga hästar men han var så cool. Men han kunde stå och bara kolla hur länge som helst när man skulle träna. Han galopperade aldrig i lopp och gjorde egentligen allting rätt.

”Hade världens otur”

Gigant Neo förlorade både Svenskt Travkriterium och Svenskt Travderby mot From Above, och fick se sig som tapper tvåa. Men under det franska vintermeetinget var Gigant Neo den största svenska stjärnhästen under tidigt 2000-tal.

Stefan Melander minns starterna på Parisbanan Vincennes med värme.

– Det har gått många år sedan han tävlade och man ser hur svårt det är att vara med i den främre träffen där. Han vann Prix d'Amerique och var tvåa och trea i alla de här långa loppen, säger tränaren och tillägger:

– Sen hade han världens otur att vara i samma årgång som From Above och Scarlet Knight. Det var så många bra hästar i den kullen. Hade han varit i den här årgången hade han varit outstanding. Det var en fantastisk travhäst.

Hingsten gjorde sin sista start i Prix de France den 12 januari 2006 där han kom på andraplats. Sedan verkade han i aveln där en av avkommorna är Neona Princess, superstoet som sprang in fyra miljoner kronor under karriären.

Gigant Neo blev 23 år gammal.