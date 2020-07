Ger bästa V75-dragen – efter nya vinstsuccén

För ett och ett halvt år startade Dennis Olofsson och Gunilla Welander, som driver succébutiken Café Brasco, upp ett nytt andelsspel på ATG Tillsammans.

Systemet heter ”Brasco Stipendiet” och provisionen går oavkortat till svensk trav- och galoppsport.

– Idéen med stipendieandelen fick vi när vi för 1,5 år sedan hörde att många ungdomar inom trav och galoppen inte valde att fortsätta i ”branschen” och bestämde vi att vi varje år skull ge minst 15 000 kronor till en ungdom inom galoppen och en inom travet (de första delades ut hösten förra året) och snart är det dags att dela ut årets, förklarar Dennis Olofsson.

”Då vågade jag inte titta”

Ett system som den senaste tiden gjort stor succé.

Joel Burman, som varit spelläggare för systemet i juli, drog under förrförra lördagens V75-omgång in totalt 371 287 kronor på systemet, vilket gav 18 456 kronor per andelsköpare – och slog under onsdagens V86-omgång till igen.

Utdelningen: 46 560 kronor per andel och en totalvinst på 1,9 miljoner kronor.

Onsdagens system byggde han runt spikar på Zenzero Jet (V86-2), Keira de Veluwe (V86-4) och One Kind of Art i den femte.

– När One Kind Of Art ledde i avdelning fem så vågade jag inte titta, stängde av loppet och smög resultatet på atg.se, säger Joel Burman.

Hur brukar du tänka när du spelar?

– Jag spelade med tre spikar för att om möjligt få med storskrällar och ville försöka fälla två av de tre stora favoriterna, säger han.