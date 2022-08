Garderade Hail Mary – drog in 4,3 miljoner

Efter en favoritbetonad inledning duggade skrällarna tätt i de tre avslutande V75-avdelningarna på Åby i lördags.

Calypso Di Poggio och Jörgen Sjunnesson skrällvann V75-6 och i V75-7, tillika Åby Stora Pris, spurtade Björn Goops Moni Viking ner jättefavoriten Hail Mary.

Vilket resulterade i att V75-utdelningen stack i väg rejält.

Mest pengar av alla drog ett andelssystem signerat den erfarne travspelaren Fredrik Fällgren in.

Fällgrens system såldes i 65 andelar och drog totalt in 4,3 miljoner kronor eftersom det lämnades in flera gånger. Utdelningen per andel: 66 298 kronor.

– Det är alltid roligt. Det är en klyscha, men delad glädje är dubbel glädje. Sedan är ju de flesta anonyma så man vet inte vilka de är, men det är kul ändå, säger han.

”Tyckte det fanns en möjlighet”

Vinsten var dessutom inte den första sjusiffriga för året.

– Vi vann en miljon i februari också så vinsterna har duggat förhållandevis tätt.

Systemet byggde han runt en spik på Faeza Zet i V75-4. Men nyckeln var att gardera Hail Mary i avslutningen.

Hur resonerade du när du valde att inte spika Hail Mary?

– Jag var säker på att det skulle bli spets men när man varit borta en period kan hästarna i bland bli lite distanssvagare. Jag var absolut inte säker på det men jag tyckte det fanns en möjlighet.

– Att Moni Viking kom med var för att han gjorde första starten i Goops träning för den här gången. Ett miljöombyte kan höja hästarna en bit i bland. Egentligen trodde jag dock mest på Best OfDream Trio… Den gick ju också otroligt bra men satt fast.

Tipsar om två V75-spikar

Hade du någon andel själv?

– Jag hade faktiskt inte det den här gången. I bland har jag det och i bland inte. Jag gör olika system som jag lämnar in med samma rank. Men det grämer mig inte så mycket. Det är helt okej. Jag behöver inte vara med varje gång. När jag själv är med vattnar jag ur utdelningen för köparna, det är också ett argument.

Det är inte många som resonerar så.

– O andra sidan vattnar jag ur andra system som jag kanske köper i. Så vi ska inte vara allt för ädla, säger han och skrattar.

Redan på onsdag är det V75 igen. Solvalla arrangerar med Jubileumspokalen som höjdpunkt.

Har du något drag?

– Jag tror det blir låg utdelning. Alla förutsättningar talar för det. Men jag tror att 3 King Cole vinner avslutningen och att 7 Red Rum vinner V75-4. Det är ju favoriter men i alla fall inte de största favoriterna…