”Går nästan inte att få bättre tajmning”

Under onsdagsmorgonen har regnet dragit in över Stockholm och det beräknas en rejäl nederbörd under resten av dagen.

För Markus Peterson som är banmästare på Solvalla kommer regnet, trots allt, lägligt. Till helgen är det dags för årets stora höjdpunkt i form av Elitloppet och då hoppas man på en betydligt lugnare väderlek.

– Vi har mycket tur med nederbörden. I dag är det onsdag och alla andra onsdagar på året kör vi trav, det gör vi inte den här onsdagen och det tackar jag gudarna för. Samtidigt är det alltid bättre när man får styra vattnet själv men du kan aldrig vattna så mycket som det kommer att regna i dag och det kommer att vara en väldig fördel om det nu blir 18 grader varmt på söndag.

– Jag fick ett samtal från Christer Lindholm alldeles nyss som tidigare var banmästare på Solvalla i 20 år och han sa: ”Det var väl Ingemar Stenmark som sa desto mer man tränar desto mer tur har man, och mer tur än så här går knappast att ha med vädret”. Det är lite så, stolpe in kan man säga.

”Fick bra recensioner förra året”

För att helgens starthästar ska få bästa möjliga tävlingsupplevelse krävs en bana i världsklass. Det är något Markus Peterson strävar efter årets alla tävlingsdagar men han är medveten om att det blir extra stor uppmärksamhet under elitloppshelgen. Ifjol gjorde han sitt första Elitlopp i sin befintliga roll och har nu hunnit bli varm i kläderna.

– Jag fick alldeles för bra recensioner förra året så man har lite att leva upp till i år.

När SportExpressen når Markus Peterson är han på väg till Solvalla med den sista av de tre nya traktorerna som under elitloppshelgen ska hjälpa till att serva de aktiva med en bana i världsklass.

– Vi har köpt så bra traktorer nu så det är bara en fröjd att sitta i dem.

”Det är stort att starta på Solvalla”

Han fortsätter:

– Vi har valt ett traktormärke som vi tycker är bränslepositiva, att de drar lite mindre diesel per timme, vi har också bytt dieselsort så nu kör vi på HVO diesel som är bättre för miljön och sen är det andra saker som att det är mycket bättre viktfördelning i traktorn så att den ska gå mycket mer stabilt. Sen har vi även köpt till andra däck, har man koll på sport överlag så vet man att däck är A och O.

Innan Markus Peterson klev in i rollen som banchef arbetade han som banarbetare på huvudstadsbanan, men där innan jobbade han på Stig H Johanssons gård. Han har även ägt en del travhästar själv och vet hur stort och viktigt det är att ha starthäst på Solvalla.

– Jag var travhästägare i tio år. Jag hade en starthäst på valla under de tio åren och den dagen kommer man ihåg. Jag kommer inte ihåg den gången vi var på lunchtrav på Örebro och hästen var oplacerad. Det är stort att ha starthäst på Solvalla och det har jag tagit med i min roll som banmästare, vi kan inte göra avkall på något – någon dag på året.