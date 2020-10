Går inte att räkna bort Power i Europaderbyt

Det blir ofta spännande tävlingar när det handlar om tre varv och flera volter. Onsdagens S:t Leger på Åby för fyraåriga hästar var inget undantag och det var en värdig vinnare i Power och Robert Bergh.

Med tanke på att Googoo Gaagaa-sonen ska ut i finalen i Europaderbyt var vi många som trodde på ett snällt upplägg från dubbla tillägg, men Robert Bergh är inte enkel att räkna på och han litade på sin stjärna. In på slutrundan satt Power först i andraspår och han satte klorna i ledaren på vassa 1.13,8/3 180 meter.

Det var en putsning med två tiondelar av Viking Broddes drygt ett år gamla svenska rekord.

Finalen i Europaderbyt körs på Paris-banan Vincennes och förstapriset uppgår till drygt två miljoner kronor. Ecurie D. blir svårslagen, men det går aldrig att räkna bort Robert Bergh.

Sidney Celeber, en lillebror till Tamla Celeber som tjänade över åtta miljoner kronor, svarade för en toppinsats efter blytung resa med Örjan Kihlström.

Roger Walmann tränar treåringen som har kapacitet att kunna hävda sig mot de bästa i kullen.

■ ■ ■

Menhammar Stuteris avelshingst Jocose drabbades av tarmstörningar i början veckan och stod under medicinering, men hans tillstånd försämrades och hästen fick somna in under onsdagen.

Lite extra fint att hans söner Chestnut och Mi Ma Ohrtus hedrade Jocose med att segra på Solvalla.

Den senare tränas av Joakim Elfving och Mi Ma Ohrtus vann Breeders Crown för tvååringar med 175 000 kronor i förstapris.

Det kördes även ett BC-lopp för tvååringar på Åby med lika hög segercheck och där imponerade Aquarius Face och Adrian Koljgini efter tung resa. Talangen är efter Kolgjinis Derbyvinnare Mosaique Face.