Galopperade senast – nu tar han revansch

V75-1:

6 Ike Schermer är en vinnartyp och det är inte otänkbart att han kan köra sig till spets då trion 8 Majestic Man, 10 Burning Man och 12 Guillaume Boko har sämre lägen.

V75-2:

3 Campo Bahia galopperade som storfavorit i Derbyt. Nu laddar man om mot Europaderbyt istället och det ser ut som en passande uppgift på papperet. Spik.

V75-3:

3 Betting Gangster blev störd till galopp senast och gick strålande efteråt. Givet streck nu. Den finske gästen 7 Graceful Swamp föregås av gott rykte och utmanar.

V75-4:

14 Makethemark är givetvis bästa hästen men tilläggen är många och det kan bli långt fram. Tycker att 2 Valiant Dream och 3 Mellby Granat ska räknas tidigt.

V75-5:

Det är ju i Klass II-finalen det brukar skrälla. 4 Highspeed Dynamite blir favorit? Timo Nurmos duon 5 Deede Star och 10 Istanbul Boko kan båda slåss om segern. Gardera!

V75-6:

2 Reverend Wine har formen på topp och det bästa läget. 4 Marrakesh är högkapabel och räknas. 6 All Star lär man gå all in på nu vad det gäller balans och utrustning.

V75-7:

En högklassig Silverfinal avslutar. 3 Milliondollarrhyme är mitt förstaval. Men 1 Partizan Face, 2 Global Unbdecided och 5 Gina Schermer är inga duvungar man skojar med.